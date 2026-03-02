Arbeitslos mit 50+: Das Problem der Ex-Manager

Der Beschäftigungseffekt würde auch eintreten, wenn man das Pensionsalter für alle auf z. B. 67 Jahre erhöht?

Ja, aber so eine Reform müsste schrittweise passieren, und man macht es besser in einem Aufschwung als in einer Rezession. Man hat ja jahrzehntelang Arbeitsmarktpolitik so verstanden, dass man in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit die Älteren in Pension geschickt hat, um Platz für die Jungen zu machen. Stellen Sie sich einen Bauernhof vor, wo die ganze Familie mitarbeitet. Wenn da der Vater mit 60 aufhört zu arbeiten, sinkt die Leistungsfähigkeit des Hofs, weil die Zahl der Arbeitskräfte sinkt. Jeder versteht, dass dann weniger produziert werden kann. So ist es auch am Arbeitsmarkt: Mehr Beschäftigte schaffen mehr, auch mehr Jobs. Die Frage, wie viele Küchen in einem Land verkauft werden, hängt auch davon ab, wie viele Verkäufer es gibt. Mehr Menschen erhöhen die Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft.

Wie macht man ältere Menschen für den Arbeitsmarkt attraktiver?

Das ist kein Voodoo: Zunächst braucht es eine präventive Arbeitsmarktpolitik, damit die Leute gar nicht arbeitslos werden. Dazu gehören zum Beispiel der Kündigungsschutz für Ältere, aber auch die Qualifizierungsförderung für Menschen über 50. Wir ersetzen Betrieben die Hälfte der Qualifizierungskosten, bei längeren Schulungen sogar die Hälfte der Personalkosten. Es ist nämlich statistisch nachweisbar, dass Betriebe Ältere weniger in Qualifizierungsmaßnahmen einbeziehen als Junge. Wir sehen, dass die Kündigungen bei den Geförderten massiv zurückgeht. Das wirkt also.

Und was macht man mit jenen, die arbeitslos sind?

Da geht es um Beratung, Betreuung, Vermittlung. Eine besonders schwierige Zielgruppe sind Leute wie ich. Arbeitslos werdende Führungskräfte, männlich, über 50. Die haben bisher bei jedem Jobwechsel mehr Geld, mehr Verantwortung, mehr Ansehen bekommen. Zudem haben sie meist finanzielle Reserven und keinen Druck, morgen einen Job anzunehmen. Manche tendieren also dazu, in Urlaubsstimmung zu verfallen. Ich kenne einen Manager, der hat den Job verloren und erst einmal drei Monate Safari gemacht. Ich habe gesagt: „Du bist verrückt. Jetzt bist du noch eine heiße Ware, dann nicht mehr.“ Variante 2 ist: Diese Menschen beschäftigen sich erst einmal mit dem Unrecht, das ihnen widerfahren ist, starten einen Gerichtsprozess etc. und suchen nicht vorrangig einen Job. Ich habe Leute erlebt, die nach ein bis zwei Jahren Arbeitslosigkeit sagen: „Hätte ich gewusst, was mir passiert, hätte ich all die Jobs, die mir am Anfang zu mies waren, angenommen.“ Aber die gibt es dann nicht mehr. Wenn jemand ein, zwei Jahre arbeitslos ist, ist nachvollziehbar, dass er nicht mehr gerne eingestellt wird. Jeder Personalchef denkt sich beim Bewerbungsgespräch: Was ist da los?

Menschen mit langer Berufslaufbahn haben vielleicht eine sehr spezielle Qualifikation, die woanders nicht gebraucht wird.

Ja, und viele Führungspositionen werden intern mit Leuten besetzt, die sich aus dem eigenen Team entwickeln. Es ist schon absurd: Es gibt Leute, bei denen rufen Headhunter an, für andere Positionen an und sie lehnen ab. Dann wird die Firma verkauft und er verliert seinen Job, ohne etwas dafür zu können. Am nächsten Tag ruft er den Headhunter an, aber der reagiert nicht, denn einen Arbeitslosen nimmt man nicht.

Wie geht es älteren Fachkräften, die arbeitslos werden?

Elektriker, Installateure, generell Fachkräfte – die kommen etwas leichter unter, es sei denn, es gibt Hemmnisse gesundheitlicher Art.

Welche Instrumente hat das AMS für jene, die lange arbeitslos bleiben?

Neben Beratung und Vermittlung gibt es zum Beispiel Lohnzuschüsse. Wir zahlen Betrieben bis zu ein Jahr lang bis zu 50 Prozent des Lohns. Dadurch sind diese Arbeitskräfte billiger als Junge und die Betriebe sehen, die können etwas. Menschen, die wir trotzdem nicht vermitteln können, bringen wir in sozialökonomischen Beschäftigungsbetrieben unter. Es gibt in Österreich 200 solcher Betriebe, etwa das Restaurant Indigo in Wien. Die Leute bleiben dort sechs Monate bis ein Jahr. 30 bis 40 Prozent finden danach wieder Arbeit. Wer lange arbeitslos ist, muss sich ja wieder ans Arbeiten gewöhnen. Ich habe einmal mit einem Unternehmer diskutiert, der mir gesagt hat, dass er Langzeitarbeitslose nimmt, die aber nach einem Monat wieder aufhören, weil es zu anstrengend ist. Ich habe gesagt: „Warum, glauben Sie, zahlt das AMS die Hälfte des Lohns? Damit diese Person eben nicht von Anfang an im Schichtplan voll eingeteilt wird, sondern mit mehr Pausen und weniger Druck langsam ans volle Pensum herangeführt wird.“