Ex-Bundeskanzler Christian Kern beehrt Membersclub J22

Im Zentrum des Abends standen die politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen Europas, die Auswirkungen internationaler Machtverschiebungen sowie die strategische Positionierung Österreichs in einem zunehmend komplexen geopolitischen Umfeld. Kern analysierte dabei sowohl innenpolitische Dynamiken als auch internationale Trends und ordnete diese in einen größeren globalen Zusammenhang ein.

Der Abend war geprägt von hoher Aufmerksamkeit, intensivem Dialog und einem klaren Fokus auf strategische Entwicklungen, die Wirtschaft und Gesellschaft gleichermaßen betreffen.