Ex-Bundeskanzler Christian Kern beehrt Membersclub J22

©J22-Prontolux KG Foto & Film
Im Rahmen eines exklusiven Thekengesprächs gewährte Ex-Kanzler Christian Kern auf Einladung von "Technopark Raaba"-Geschäftsführer Hannes Schreiner den anwesenden Mitgliedern einen differenzierten Einblick in das aktuelle politische Geschehen in Österreich und Europa – sowie in mögliche geopolitische Entwicklungen auf globaler Ebene.

Das Format „Politic Inside“ – im steirischen Private Members Club J22 bietet Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft einen diskreten Rahmen für offenen Austausch und fundierte Diskussion. Ziel ist es, aktuelle Themen jenseits medialer Verkürzung differenziert zu beleuchten und Perspektiven aufzuzeigen. Am 11. März war der ehemalige Bundeskanzler Christian Kern zu Gast.

Angeregter Austausch

Im Zentrum des Abends standen die politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen Europas, die Auswirkungen internationaler Machtverschiebungen sowie die strategische Positionierung Österreichs in einem zunehmend komplexen geopolitischen Umfeld. Kern analysierte dabei sowohl innenpolitische Dynamiken als auch internationale Trends und ordnete diese in einen größeren globalen Zusammenhang ein.

Der Abend war geprägt von hoher Aufmerksamkeit, intensivem Dialog und einem klaren Fokus auf strategische Entwicklungen, die Wirtschaft und Gesellschaft gleichermaßen betreffen.

