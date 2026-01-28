Was hinter der Euro-Stärke steckt

Der Hauptgrund ist die Schwäche des Dollar. Die Politik von US-Präsident Donald Trump mit Handelskonflikten, Streitigkeiten mit Verbündeten und verbalen Angriffen auf die unabhängige Notenbank Fed hat der Währung zugesetzt. Einige Pensionsfonds aus Skandinavien haben sich deshalb bereits von US-Staatsanleihen getrennt oder planen einen solchen Schritt. Viele Investoren streuen ihre Anlagen breiter und schichten aus Dollar-Papieren um, was den Euro ebenfalls stützt.

Die jüngsten Kursgewinne wurden zudem durch Spekulationen über eine mögliche Intervention der USA und Japans gegen die Yen-Schwäche befeuert. Das setzte den Dollar auf breiter Front unter Druck. Trump selbst bezeichnete die Abwertung als "großartig", was an den Finanzmärkten als ein Signal interpretiert wurde, dass er dies tolerieren wird.