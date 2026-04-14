Stichwort - Indien, ein Subkontinent im Aufschwung

Indien ist mit knapp 1,5 Mrd. Einwohnern das bevölkerungsreichste Land der Welt. Noch liegt die Wirtschaftsleistung pro Kopf bei einem Bruchteil der österreichischen. Indiens Wirtschaft wächst aber ähnlich rasant wie die Chinas, die Bevölkerung ist wesentlich jünger. Die Wirtschaftskammer Österreich sieht hohe Wachstumschancen, eine Wirtschaftsmission unter Leitung von Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) soll helfen, das Potenzial zu heben.

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) bricht heute, Dienstag, nach Neu-Delhi auf. Ein Treffen mit dem indischen Premierminister Narendra Modi ist für Donnerstag angesetzt. Hattmannsdorfer und zahlreiche heimische Wirtschaftsvertreter sind bereits seit vergangenen Samstag in Indien vor Ort.