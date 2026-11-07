ABO

Ybbsiade 2027 mit Alex Kristan, Omar Sarsam und "Remassuri"

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Kabarettist Alex Kristan ist einer der Acts auf der Ybbsiade 2027
©APA, HANS KLAUS TECHT
Die 38. Ybbsiade im Bezirk Melk steht 2027 unter dem Motto "Remassuri". Eröffnet wird das Festival in Ybbs am 2. April von Alex Kristan, es folgen zahlreiche Kabarett- und Musikabende. Am 15. April wird laut Aussendung das Motto mit André Hellers "Remassuri" selbst zum Programm. Den Abschluss bildet ein Auftritt von Viktor Gernot am 30. April. Ein Zusatzabend ist am 21. Dezember mit Gery Seidl und Christian Kolonovits geplant, am Tag darauf ist Omar Sarsam zu erleben.

von

News auf Google bevorzugen

"Remassuri beschreibt die Ybbsiade für mich perfekt! Die Idee kam, als fix war, dass André Hellers ,Remassuri' selbst Teil unseres Programms wird. Da lag es auf der Hand, es gleich zum Motto werden zu lassen, es ist so herrlich komplett", sagte Intendantin Eva Zemanek anlässlich der Programmpräsentation am Freitagabend. Der Kartenvorverkauf startet am 13. November.

(S E R V I C E - 38. Ybbsiade, Kultur- und Kabarettfestival von 2. bis 30. April sowie am 21. und 22. Dezember 2027 in Ybbs an der Donau, Infos: www.ybbsiade.at )

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Zeitkapsel aus der "Faith"-Ära: George Michael belebt den Kinosaal
News
"George Michael: The Faith Tour": A Star is back
RH ortet viel Verbesserungspotenzial bei Wiener Zeitung GmbH
Politik
RH ortet viel Verbesserungspotenzial bei Wiener Zeitung GmbH
Peter Cornelius: Austropop-Star setzt sich Rock-Krone auf
News
Peter Cornelius: Austropop-Star setzt sich Rock-Krone auf
Wolfgang Ambros feiert 2027 ein Doppeljubiläum
News
55 Jahre auf der Bühne: Ambros 2027 mit 75 auf Jubiläumstour
Neuer Roman von Daniel Kehlmann
News
Kakanische Groteske: Daniel Kehlmanns neuer "Afrika"-Roman
Robert Plant beehrt mit Saving Grace das Burgenland
News
Robert Plant tritt 2027 im Steinbruch St. Margarethen auf
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER