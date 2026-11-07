Ybbsiade 2027 mit Alex Kristan, Omar Sarsam und "Remassuri"

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Die 38. Ybbsiade im Bezirk Melk steht 2027 unter dem Motto "Remassuri". Eröffnet wird das Festival in Ybbs am 2. April von Alex Kristan, es folgen zahlreiche Kabarett- und Musikabende. Am 15. April wird laut Aussendung das Motto mit André Hellers "Remassuri" selbst zum Programm. Den Abschluss bildet ein Auftritt von Viktor Gernot am 30. April. Ein Zusatzabend ist am 21. Dezember mit Gery Seidl und Christian Kolonovits geplant, am Tag darauf ist Omar Sarsam zu erleben.
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"Remassuri beschreibt die Ybbsiade für mich perfekt! Die Idee kam, als fix war, dass André Hellers ,Remassuri' selbst Teil unseres Programms wird. Da lag es auf der Hand, es gleich zum Motto werden zu lassen, es ist so herrlich komplett", sagte Intendantin Eva Zemanek anlässlich der Programmpräsentation am Freitagabend. Der Kartenvorverkauf startet am 13. November.
(S E R V I C E - 38. Ybbsiade, Kultur- und Kabarettfestival von 2. bis 30. April sowie am 21. und 22. Dezember 2027 in Ybbs an der Donau, Infos: www.ybbsiade.at )