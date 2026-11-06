RH ortet viel Verbesserungspotenzial bei Wiener Zeitung GmbH

Der RH überprüfte im Wesentlichen die Jahre 2020 bis 2024. In diesem Zeitraum unterlief das Unternehmen im Besitz der Republik einen markanten Wandel. Die Pflichtveröffentlichungen im Amtsblatt der "Wiener Zeitung" wurden unter der damaligen türkis-grünen Regierung abgeschafft, stattdessen erfolgen sie seitdem unentgeltlich in elektronischer Form. Die "Wiener Zeitung" als bis dahin älteste noch erscheinende Tageszeitung der Welt wurde eingestellt, viele Journalistinnen und Journalisten mussten das Haus verlassen. Der Schritt sorgte für heftige Kritik. Seitdem fokussiert die "WZ" im Onlineraum auf junge Personen und finanziert sich aus Beiträgen des Bundes. Eingerichtet wurde ein "Media Hub Austria", bei dem u.a. ein Praxisprogramm für Journalistinnen und Journalisten angeboten oder auch Medienwissen an Bürger vermittelt wird.

Eine Tochtergesellschaft der Wiener Zeitung GmbH blieb bestehen. Darin erkennen die Prüfer keinen Mehrwert für die Mediengruppe. Im Gegenteil führe das zu weniger Transparenz und mehr Verwaltungsaufwand. Das Medienministerium soll daher eine Verschmelzung prüfen.

Der Geschäftsführer der Wiener Zeitung GmbH - mittlerweile Simon Kravagna, im Prüfzeitraum Martin Fleischhacker - ist gegenüber dem Eigentümer und somit Personen aus der Politiksphäre weisungsgebunden. Gesetzliche Vorgaben zur Absicherung der Unabhängigkeit fehlen, moniert der RH. Es bestehe das Risiko einer staatlichen Einflussnahme auf die Zusammensetzung der Redaktion. Einzig ein Redaktionsstatut ist vorgeschrieben.

Im Zuge der von Medienminister Andreas Babler (SPÖ) angekündigten Reform des Medienfördersystems sollte geklärt werden, ob es sinnvoll ist, dass die Wiener Zeitung GmbH ihre Aufgaben der Medienförderung - insbesondere von Medien-Start-ups - weiterhin wahrnimmt. Womöglich könnten diese auch andere, bereits bestehende Organisationen übernehmen, regt der RH an.

Kritisch merkten die Kontrolleure an, dass vom Eigentümer keine Strategie für die Wiener Zeitung GmbH entwickelt wurde, was nun nachgeholt werden solle. Kein Organ habe die medienpolitische Verantwortung für die strategische Ausrichtung übernommen, heißt es. Die Wiener Zeitung GmbH definierte die Zielgruppe für ihr neues (Online-)Medium selbst. Der Fokus wurde auf junge Personen und Soziale Medien gelegt, das Know-How für die dafür nötige Videoproduktion fehlte aber. Somit mussten externe Leistungen für 2,24 Mio. Euro in den Jahren 2023 und 2024 zugekauft werden. Durch eine fortlaufende Beauftragung desselben externen Dienstleisters machte sich die Gesellschaft stark abhängig, merkten die Prüfer an. Von März bis Juni 2024 wurden zudem vergaberechtliche Bestimmungen nicht eingehalten. Für Werbung in Sozialen Medien wurden von Mitte 2023 bis Mitte 2025 in etwa 820.000 Euro ausgegeben, wobei der Großteil an internationale Plattformen floss.

Auch im Personalbereich stellte der RH Mängel fest. So gab es Prämien für zwei Prokuristen der GmbH, die für Leistungen, die als ihre üblichen Aufgaben angesehen werden konnten, ausgezahlt wurden. Auch wurden vom Geschäftsführer Fleischhacker Prämien für Ziele gewährt, die nicht erreicht waren.

In der Personalverrechnung kam es zu Fehlern in der Stammdatenerfassung. Es fielen zur Zeit der Überprüfung Nachzahlungen von rund 1,1 Millionen Euro an. Zudem musste von der Wiener Zeitung GmbH ein externer Dienstleister um rund 280.000 Euro für die Aufarbeitung der Fehler beauftragt werden.

Die festgestellten Mängel würden korrigiert und die Empfehlungen konsequent umgesetzt, versicherte der neue "WZ"-Geschäftsführer Kravagna. 20 von 29 Punkten seien bereits abgearbeitet worden, hieß es am Freitag in einer Aussendung. Kravagna begrüßt, dass konkrete Garantien zur organisatorischen Absicherung der Unabhängigkeit der "WZ" gefordert werden. Die angeregte Verschmelzung mit der Tochterfirma werde für 2027 vorbereitet.

Er merkte auch an, dass die bisherigen Prokuristen das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hätten. Ihre Funktionen als CIO und CCO sollen nicht nachbesetzt werden. Damit sie die Führungsstruktur deutlich gestrafft worden, so Kravagna, der auch anmerkte, dass die Werbeausgaben auf Social-Media-Plattformen mit August 2026 eingestellt wurden.

Auf der Website der Mediengruppe sei abrufbar, welche Empfehlungen des RH bereits umgesetzt wurden und welche Maßnahmen noch ausstehen. Der Aufsichtsrat werde regelmäßig über den Fortschritt informiert, hieß es.

"Die Wiener Zeitung muss mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler einen erkennbaren Nutzen schaffen. Sie soll künftig das sein, was Österreich fehlt: eine Institution, die professionellen Journalismus nicht nur selbst macht, sondern auch den Medienstandort stärkt", hielt Kravagna fest.

In Reaktion auf den RH-Bericht haben die NEOS als Regierungspartei die Frage aufgeworfen, "ob es diese Wiener Zeitung in ihrer jetzigen Form überhaupt noch braucht". Denn die Mängelliste der von der damaligen ÖVP-Grünen-Regierung auf den Weg gebrachten Konstruktion sei lang und das Ergebnis ernüchternd. "Kein klarer journalistischer Auftrag, keine Eigentümerstrategie und eine bedenkliche Nähe zur Politik", resümierte die pinke Mediensprecherin Henrike Brandstötter in einer Aussendung.

Reporter ohne Grenzen ortete am Freitag eine "medienpolitische Fehlentscheidung" von Schwarz-Grün und richtete zugleich fünf Empfehlungen an SPÖ-Medienminister Andreas Babler. Darunter findet sich die Forderung nach einer gesetzlichen Absicherung der journalistischen Unabhängigkeit des im Republikseigentum befindlichen Unternehmens sowie die Neugründung der "Wiener Zeitung" als gedruckte Tageszeitung, wie es Babler einst versprochen habe.

(S E R V I C E - Link zu den Umsetzungsmaßnahmen: www.mediengruppewienerzeitung.at/umsetzungsmassnahmen/ ; Rechnungshofbericht: https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/2026_36_Neuausrichtung-der-Wiener-Zeitung-GmbH.pdf )