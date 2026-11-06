Peter Cornelius: Austropop-Star setzt sich Rock-Krone auf

Man war fast verführt zu fragen: "Du entschuldige I kenn Di. Bist Du net der Peter Cornelius? Aber Du klingst heit so anders!" - nämlich rockig, erdig und mit neuen Songs auch deutlich kritisch-reflektierter als in seinen Massen-tauglich arrangierten Austropop-Hadern aus den 1970ern aufwärts. Und seine Fans haben das genossen: Den umjubelten Empfang quittierte der Star noch erwartbar brav mit "Vielen Dank für den freundlichen Empfang"- nur um im nächsten Moment übergangslos mit einem schneidenden Gitarrenriff den neuen Song "Zeitlos"- Namensgeber für seine Tour 2026 - einzuleiten. Und sein Publikum trug den Stilwandel von der ersten Sekunde an mit sichtlicher Freude mit.

Irgendwie wurden allen klar, dass Peter Cornelius wohl vom Beginn an musikalisch ganz woanders hinwollte - ihm dabei sein Erfolg mit den Austropop-Hits aber quasi in die Quere kam; und dass er jetzt mit seinem aktuellen Album "Glassplitter" und der ausgedehnten "Zeitlos"-Tour endlich genau dort angekommen ist. Die neuen Songs sind für einen gerne rockigen E-Gitarristen wie Peter Cornelius maßgeschneidert. Der Musiker hat für die Bühne natürlich einige Glanzstücke aus seiner umfangreichen Gitarrensammlung mitgebracht - viel wichtiger: Er spielt alle meisterhaft.

Die wirkliche Challenge war live allerdings, die ursprünglich vergleichsweise "braven" Hits unpeinlich einzubauen - denn weglassen kann man seine Karriere-Highlights ja wohl kaum. Das kompromisslose Rezept von Peter Cornelius: Alles klingt ganz neu. "Reif für die Insel" kommt als überzeugender Reggae daher, "Die Wolk'n" spielt er mit seinen drei kompetenten Begleitmusikern in einer mitreißende Louisiana-Version, eingeleitet von einem spektakulären Slideguitar-Solo. Zur Erinnerung: Im Original sang der junge Peter Cornelius auf ein breitwandiges Bigband-Arrangement drauf. "Segel im Wind" eskaliert er zum klassischen Rock-"Hammerl". Einzig beim zärtlich-harmlosen "Der Kaffee ist fertig" fand sich keine kontemporäre Neuinterpretation - so spielt Cornelius den Song nach einer langen, spaßigen Einleitung mit ironischem Unterton.

Bei der zweiten Hälfte von "Reif für die Insel" stürmten die Fans den Platz vor der Bühne - was ein Stadthallen-Aufseher zunächst verhindern wollte. Ein kleiner Wink von Peter Cornelius von der Bühnenkante hinunter reichte, dass der dienstbeflissene Ordner von seinem Vorhaben abließ - ab diesem Zeitpunkt tanzte das Publikum der Halle F.

Der Künstlername Peter Cornelius setzt sich übrigens aus seinen beiden Vornamen zusammen. Sein kaum bekannter Familienname ist Korunka - dieser stammt auf dem Tschechischen und bedeutet "Krönchen". Aber das ist eine pure Untertreibung: Es ist eine beeindruckende Rock-Krone, die er sich da jetzt selbst auf seine alten Tag' aufgesetzt hat. Und das wird gewürdigt: Beim allerletzten Konzert am Samstag erhält Peter Cornelius den "Sold Out!"-Award der Wiener Stadthalle. Unter den bisherigen Preisträgern: Rod Stewart, Herbert Grönemeyer, Wanda, der 70. Eurovision Song Contest und zuletzt die Erste Bank-Tennis Open.

(Von Werner Müllner/APA)