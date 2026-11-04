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Robert Plant tritt 2027 im Steinbruch St. Margarethen auf

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Robert Plant beehrt mit Saving Grace das Burgenland
©ED RODE, Getty Images North America, APA
Robert Plant kommt 2027 ins Burgenland. Die Stimme von Led Zeppelin gastiert mit Saving Grace und Suzi Dian am 20. Juli im Steinbruch St. Margarethen. Karten sind ab Donnerstag erhältlich. Das Roots-Music-Projekt wartet mit traditionellem Folk, Blues und Americana auf. Für das Album "Saving Grace" haben Plant, seine Duettpartnerin Dian und die Band Saving Grace Liedgut u.a. von Moby Grape, Blind Willie Johnson, The Low Anthem und Memphis Minnie neu interpretiert.

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(S E R V I C E - www.barracudamusic.at )

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