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"George Michael: The Faith Tour": A Star is back

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Zeitkapsel aus der "Faith"-Ära: George Michael belebt den Kinosaal
©APA, Universal
Weihnachten naht und damit auch die großen Fragen des Glaubens. Da passt es wohl, dass George Michaels legendäre "Faith Tour" rechtzeitig vor der Eröffnung der Weihnachtsmärkte ins Kino kommt. Zwei Abende, in denen der 2016 verstorbene Popstar 1988 im Palais Omnisports von Paris auftritt, sind nun restauriert auf der großen Leinwand zu erleben. Und als einleitendes Zuckerl gibt es einen Kurzfilm von Mary McCartney. Ab Donnerstag im Kino.

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LONDON - GROSSBRITANNIEN: FOTO: APA/APA/Universal

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