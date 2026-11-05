55 Jahre auf der Bühne: Ambros 2027 mit 75 auf Jubiläumstour

Karten für die drei Shows sind ab Freitag, 10 Uhr, auf www.oeticket.com erhältlich. Angelaufen ist bereits der Vorverkauf für Auftritte von Ambros und der No. 1-Band in Dornbirn (15. April, Messequartier), Tulln (30. Juli, Donaubühne) und auf der Burgarena Finkenstein in Latschach (28. August).

(S E R V I C E - www.wolfgangambros.at )