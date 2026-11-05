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55 Jahre auf der Bühne: Ambros 2027 mit 75 auf Jubiläumstour

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Wolfgang Ambros feiert 2027 ein Doppeljubiläum
©APA, APA, FLORIAN WIESER, FLORIAN WIESER
Wolfgang Ambros spielt 2007 mit der No. 1 vom Wienerwald Jubiläumskonzerte unter dem Motto "55 Jahre live - Best of the Best". Neu angekündigt wurden am Donnerstag in diesem Rahmen Auftritte im Brucknerhaus Linz (7. Mai), in der Salzburgarena (8. Mai) und im Wiener Konzerthaus (28. und 29. Mai). Die Austro-Legende steht dann nicht nur seit 55 Jahren auf der Bühne, sondern wird am 19. März auch noch 75 Jahre alt.

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Karten für die drei Shows sind ab Freitag, 10 Uhr, auf www.oeticket.com erhältlich. Angelaufen ist bereits der Vorverkauf für Auftritte von Ambros und der No. 1-Band in Dornbirn (15. April, Messequartier), Tulln (30. Juli, Donaubühne) und auf der Burgarena Finkenstein in Latschach (28. August).

(S E R V I C E - www.wolfgangambros.at )

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