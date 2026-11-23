Dass das Lied zum Weihnachtsohrwurm wurde, hat auch mit Coca-Cola zu tun. Zum einen hatten Thornton und ihr Team mit Genehmigung der Getränkefirma dafür die Melodie aus einem Coca-Cola-Werbespot ausgebaut. Zum anderen hatte der Konzern es dann eingekauft, um es für seine vorweihnachtliche Reklame zu nutzen.

Im November tourte Thornton deshalb für eine Reihe von Werbeauftritten durch Europa. Am 24. November stieg sie in Berlin-Tegel in die Crossair-Maschine des Fluges 3597, um Termine in der Schweiz wahrzunehmen.

Bei Nebel und Schneetreiben brachte der Pilot das Schweizer Flugzeug viel zu früh und weit vor der Landebahn in den Sinkflug. Als er im letzten Moment wieder durchstarten wollte, war es schon zu spät: Das ausgefahrene Fahrwerk touchierte Bäume, Sekunden später schlug die Maschine auf dem Boden auf und zerbrach in zwei Teile. 24 Menschen kamen ums Leben, neun überlebten den Absturz. Ermittler stellten im Unfallabschlussbericht eine Übermüdung des Piloten fest.

Coca-Cola beschloss, den Song trotz des tragischen Unglücks für seine Werbekampagne weiter zu verwenden. Er kam mit seinem teils melancholischen Text und einer Friedensbotschaft kurz nach den verheerenden Terroranschlägen vom 11. September 2001 in New York und Washington gut an: "Ein wunderbarer Traum von Liebe und Frieden für alle, ein Traum davon, dass wir unser Leben in perfekter Harmonie leben", sang Thornton.

Die Sängerin hatte auf ihrer Werbetour schon in großer Vorfreude von ihren eigenen Weihnachtsplänen erzählt: Sie wollte nach den Werbeauftritten zum Fest zu ihrer Familie nach Atlanta fliegen.