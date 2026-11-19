Eine offizielle Veröffentlichung gibt es indes nicht in allen Ländern. Derzeit ist keine offizielle Veröffentlichung in Russland, China, im Libanon oder in Katar geplant. Beginnend im fernen Ozeanien startete "GTA VI" um Mitternacht jeweiliger Ortszeit. Rund um die Welt griffen Gamerinnen und Gamer allerdings auch auf einen technischen Kniff zurück und änderten die Zeitzone ihrer Spielkonsole, um früher in den fiktiven Bundesstaat Leonida und die von Miami inspirierte Metropole Vice City abtauchen zu können. In Internetforen kündigten zahlreiche Nutzer an, sich extra frei zu nehmen. Die Personalplattform Remote verzeichnete weltweit einen Anstieg der Urlaubsanträge um 32 Prozent für den 19. November.

Für den in New York ansässigen Entwickler Rockstar dürfte sich das Open-World-Spiel, in dem sich Nutzer einem Überlebenskampf in Bonnie-und-Clyde-Manier in einer von Ganoven und Prostituierten bevölkerten Welt stellen müssen, andererseits aber Straßen und Alltag auch auf eigene Faust erkunden können, dabei zu einem beeindruckenden Erfolg entwickeln. Zwar nennt das Studio selbst keine Zahlen. Doch laut dem Marktforschungsunternehmen Sensor Tower gab es allein mehr als 15 Millionen Vorbestellungen für "GTA VI". Die britische Analyse-Firma Omdia geht von einem Umsatz von 3,2 Milliarden Dollar nur bis zum Jahresende aus. Die Entwicklungskosten für das Spiel werden auf eine bis eineinhalb Milliarden Dollar geschätzt.

"Kein Konzert und kein Kinostart hat jemals so hohe Einnahmen generiert", sagt Joost van Dreunen von der Stern School of Business der New York University. Dies mache das Spiel zu einem "Sonderfall in der Unterhaltungsbranche", fügt er hinzu und bezeichnet "GTA VI" als "Taylor Swift der Videospiele". Omdia-Analyst James McWhirter schätzt gar, dass sich der Hype um das Spiel auch jenseits der Gamebranche auswirkt: "Die Reichweite des Spiels ist so groß, dass es einen nachgelagerten Effekt auf die Nutzung anderer Unterhaltungsdienste haben wird", beispielsweise auf Streaming-Plattformen.

Kritiker lobten insbesondere die realistische Grafik und die generelle Anmutung des Spiels. "Das Spiel ist so gut, dass der übertriebene Hype das Uninteressanteste daran ist", kommentierte Andrew Webster in einer Rezension für "The Verge". Der Bewertungsaggregator "Metacritic" bewertete das Spiel mit 99 von 100 Punkten. Bereits am Dienstag hatte "GTA VI" zudem acht Nominierungen für die Game Awards erhalten, die am 10. Dezember verliehen werden sollen.

Zwar wird der Serie bereits seit langem immer wieder vorgeworfen, Gewalt und Kriminalität zu verherrlichen - denn schließlich können Nutzer in der offen konzipierten Welt auch Fußgänger überfahren, Drogen verkaufen oder auf Polizisten schießen. Zugleich ist "GTA" auch zu einem Symbol für subversive, popkulturelle Kritik an bestehenden US-Verhältnissen geworden, bei der Missstände auf die Schippe genommen werden.

"GTA" sei eine Serie, "die dafür bekannt ist, in Bezug auf die Darstellung von Gewalt und verschiedenen Formen von Missbrauch oder Belästigung sowie in Bezug auf die Darstellung von Geschlechterrollen stets übertrieben zu sein", erklärt Paolo Ruffino, Experte für Digitalkultur am King's College in London. Er gehe deshalb beim sechsten Teil "nicht unbedingt von großen Kontroversen aus, es sei denn, es gibt etwas völlig Neues".

(Von Kilian Fichou/AFP)