©APA, dpa, Hendrik Schmidt
Helene Fischer hat ihre neue Single zwei Wochen früher als geplant herausgebracht. "Was hast Du mit mir gemacht" sollte eigentlich erst mit dem neuen Album "Wir" der 42-Jährigen am 4. Dezember herauskommen. Nun ist der Titel bereits verfügbar, nachdem die Sängerin zuletzt schon ein Video mit einer Hörprobe veröffentlicht hatte. Seither stellten Fans eigene Clips zur Musik auf Social-Media-Kanäle.
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"Ich sehe natürlich all eure Videos und freue mich riesig darüber!! Deswegen gibt's ein kleines Vorweihnachtsgeschenk von mir an euch", schrieb Fischer bei Instagram zu der vorgezogenen Veröffentlichung. Auf dem Video mit der Hörprobe war sie als Mann mit freiem Oberkörper verkleidet zu sehen, hatte einen aufgeklebten Schnauzbart und trug eine schwarze Lederkappe, dazu hantiert sie mit einer Ledergerte.
Zur Veröffentlichung des Lieds stellte Fischer nun einen Video-Ausschnitt mit dem Song aus ihrer zur Ausstrahlung am 25. Dezember aufgezeichneten "Helene Fischer Show" (ORF 2 und ORF On, 20.15 Uhr) im Voraus auf YouTube. Nach etwa zwölf Stunden hatten knapp 67.000 Nutzer das Video angeschaut.