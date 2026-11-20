"Ich sehe natürlich all eure Videos und freue mich riesig darüber!! Deswegen gibt's ein kleines Vorweihnachtsgeschenk von mir an euch", schrieb Fischer bei Instagram zu der vorgezogenen Veröffentlichung. Auf dem Video mit der Hörprobe war sie als Mann mit freiem Oberkörper verkleidet zu sehen, hatte einen aufgeklebten Schnauzbart und trug eine schwarze Lederkappe, dazu hantiert sie mit einer Ledergerte.

Zur Veröffentlichung des Lieds stellte Fischer nun einen Video-Ausschnitt mit dem Song aus ihrer zur Ausstrahlung am 25. Dezember aufgezeichneten "Helene Fischer Show" (ORF 2 und ORF On, 20.15 Uhr) im Voraus auf YouTube. Nach etwa zwölf Stunden hatten knapp 67.000 Nutzer das Video angeschaut.