Er habe schöne Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit beim Dreh des US-Dramas "Remember Me" (2010), schrieb Brosnan weiter. Pattinson spielte dort einen Studenten, der sich gegen seinen übermächtigen Vater (Pierce Brosnan) auflehnt. "Es war eine Freude zu sehen, wie du ein bemerkenswertes Werk geschaffen hast und immer stärker geworden bist", schrieb Brosnan nun bei Instagram, bevor er ihm wünschte: "Genieß die Zeit!" (Englisch: "Enjoy the ride"). Auf Irisch ("Grá mor") sendete er Pattinson dazu "große Liebe".

Pattinson folgt in der Rolle als James Bond auf Daniel Craig, der seit 2006 in fünf Filmen mitspielte. Während Sean Connery und Roger Moore den Geheimagenten jeweils in mehr Filmen verkörperten, hatte Craig die Rolle die längste Zeit am Stück inne. Schon bevor Craig 2021 mit "Keine Zeit zu sterben" seinen letzten Einsatz als Bond hatte, waren zahlreiche Schauspieler für die Rolle gehandelt worden. Der nächste Film, bei dem der Kanadier Denis Villeneuve ("Dune") Regie führt, soll 2028 in die Kinos kommen.