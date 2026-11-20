Den Angaben zufolge soll die Tat bei Dreharbeiten für den Film "Thalasso" verübt worden sein, in dem Depardieu und Houellebecq mitspielten. Laut dem Magazin "Mediapart" wirft die Klägerin Depardieu vor, sie während des Drehs vergewaltigt zu haben, während Houellebecq sie festgehalten habe. Auch Houellebecq habe sie sexuell missbraucht. Dem Regisseur Guillaume Nicloux wirft die Schauspielerin dem Bericht zufolge vor, währenddessen gefilmt zu haben.

Depardieu und Houellebecq äußerten sich zunächst nicht zu den Vorwürfen. Der Schauspieler ist in einem weiteren Fall wegen Vergewaltigung angeklagt. In der kommenden Woche soll darüber entschieden werden, ob der Fall vor Gericht kommt.