Wolf Biermanns beste Lieder neu aufgenommen

"Du, lass dich nicht verhärten, in dieser harten Zeit": Das Album beginnt mit "Ermutigung", dem wohl bekanntesten Lied des Chansonniers, der im Alter von 16 Jahren als überzeugter Kommunist von Hamburg nach Ostberlin zog und sich dort später mit der Einheitspartei SED überwarf. In der "Stasi-Ballade" erinnert Biermann an seine groteske Überwachung in der DDR, wo er mehr als ein Jahrzehnt mit Auftrittsverbot belegt war, bevor er 1976 nach einem Konzert in Köln ausgebürgert wurde.

Einiges gehört der Vergangenheit, einiges aber passt auch verblüffend ins Jetzt. "Wann ist denn endlich Frieden in dieser irren Zeit?" Die Frage wirkt nicht fremd. Ebenso der "Phantomschmerz aus dem Paradies", den Biermann in "Heimweh" besingt: "Die heile Heimat Utopie hab" ich verloren, dafür und ganz kaputt die halbe Welt gewonnen."