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Wolf Biermanns beste Lieder neu aufgenommen

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++ ARCHIVBILD ++ Biermann während seines Auftritts in Köln 1976
©Hans Bertram, APA, dpa
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Wolf Biermann wird im November 90. Fast zeitgleich jährt sich der Rauswurf des Liedermachers aus der DDR zum 50. Mal. Kurz vor den runden Jahrestagen erscheinen am Freitag (11.9.) Biermanns populärsten Lieder neu. "Dieses Album bündelt etliche Titel, die sich erfolgreich vorgedrängelt haben", schreibt er selbst zur Auswahl der 19 Stücke auf "Wolf Biermann". Es ist ein deutsch-deutscher Rückblick. Doch Biermann hat bis heute einiges zu sagen.

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"Du, lass dich nicht verhärten, in dieser harten Zeit": Das Album beginnt mit "Ermutigung", dem wohl bekanntesten Lied des Chansonniers, der im Alter von 16 Jahren als überzeugter Kommunist von Hamburg nach Ostberlin zog und sich dort später mit der Einheitspartei SED überwarf. In der "Stasi-Ballade" erinnert Biermann an seine groteske Überwachung in der DDR, wo er mehr als ein Jahrzehnt mit Auftrittsverbot belegt war, bevor er 1976 nach einem Konzert in Köln ausgebürgert wurde.

Einiges gehört der Vergangenheit, einiges aber passt auch verblüffend ins Jetzt. "Wann ist denn endlich Frieden in dieser irren Zeit?" Die Frage wirkt nicht fremd. Ebenso der "Phantomschmerz aus dem Paradies", den Biermann in "Heimweh" besingt: "Die heile Heimat Utopie hab" ich verloren, dafür und ganz kaputt die halbe Welt gewonnen."

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