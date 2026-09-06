Tausende feierten Freddie Mercurys 80er in Montreux

Seit 2003 werden an Mercurys Geburtstag in Montreux die "Freddie Days" gefeiert. Zum runden Geburtstag in diesem Jahr gab es über mehrere Tage Konzerte und Gesprächsrunden, die am Sonntag enden sollten. Am Samstagabend schnitt Mercurys Schwester Kashmira Bulsara einen Geburtstagskuchen an.

"Es gibt Leute, die jedes Jahr kommen. Ich würde nicht sagen, dass es eine Fangemeinde ist, es ist vielmehr eine Familie", sagte Lucien Muller, der die Feiern ehrenamtlich organisiert. "Wir versuchen, Freddie Mercurys Vermächtnis in einer Stadt zu ehren, die ihm viel bedeutet hat."

Mercurys Band Queen unterhielt ein Studio im Casino von Montreux, wo sie sechs Alben aufnahm. Heute befindet sich dort eine Ausstellung, in der Fans sich am Mischpult versuchen können. Der Besucher James Perkin schob die Regler bei "A Winter's Tale" hin und her, dem letzten Lied, das Mercury komponiert hatte - die Ode eines sterbenden Mannes an die stille Schönheit von Montreux. "So ein schönes, lebensbejahendes Lied an diesem Punkt in seinem Leben", sagte Perkin, der als Gitarrist der Band "Don't Stop Queen Now" zum Abschluss der Geburtstagsfeiern auftreten sollte.

Die 1996 aufgestellte Bronze-Statue über dem Genfersee, die Mercury in triumphaler Pose zeigt, war über und über mit Luftballons, Blumen und Botschaften der Fans aus aller Welt bedeckt. "Es ist ein besonderer Geburtstag, also muss man sich schon die Mühe machen, zu kommen und alles zu feiern, was mit Freddie zu tun hat", sagte eine Frau, die aus dem australischen Canberra angereist war.

Der Oscar-prämierte Film "Bohemian Rhapsody" aus dem Jahr 2018 hatte Mercury auch einer jüngeren Generation nähergebracht. "Es sind so viele Leute hier, die nicht alt genug sind, um Queen live gesehen zu haben. Das ist fantastisch, weil es Freddies Namen lebendig hält", sagte Julie Criddle, die 1977 beim Dreh für das Video zu dem Hit "We are the Champions" dabei gewesen war.

Der Komponist Mike Moran, der zusammen mit Mercury die Stücke für das Album "Barcelona" geschrieben hatte, sagte, dass Mercury wahrscheinlich überrascht gewesen wäre, so viele Leute an seinem Geburtstag zu sehen. "Er hätte es geliebt, er liebte es, verehrt zu werden, aber er hätte es gehasst, 80 Jahre alt zu sein."