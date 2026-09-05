Freddie Mercury wäre mit 80 wohl nicht mehr auf Tour

Am 5. September wäre der Queen-Frontmann 80 Jahre alt geworden. Weltweit wird der Sänger und Entertainer an diesem Wochenende bei zahlreichen Events gefeiert, unter anderem bei einer Freddie-Mercury-Gala in Montreux, wo Mercury eine Statue gewidmet ist. Taylor kündigte an, er werde auf seinen Bandkollegen anstoßen. Mercury starb 1991 an einer Lungenentzündung infolge einer AIDS-Erkrankung.

"Es ist wundervoll, dass sich die Welt an Freddie erinnert. Er war mein bester Freund und ein großartiger Mensch", sagte Taylor. "Wir haben ihn alle sehr geliebt. Er fehlt uns so sehr, seit er nicht mehr da ist." Trotzdem bleibe Mercury sowohl für ihn als auch für Queen-Gitarrist Brian May ein wichtiger Teil seines Lebens. "Wenn Brian und ich zusammen sind, dann denken wir manchmal, Freddie säße in der Ecke und fragen uns, was er wohl denken oder sagen würde. Es ist schon komisch."

Für Taylor, der am 18. September sein neues Soloalbum "Violence Insane In A Beautiful World" veröffentlicht, ist Mercury als Künstler und Live-Performer mehr als drei Jahrzehnte nach seinem Tod immer noch unerreicht. "Es gibt niemanden, der ihm heute das Wasser reichen könnte", sagte er. "Ich glaube, dass Leute wie Freddie und David Bowie einfach bleiben. Die wird man nie vergessen."