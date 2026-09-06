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Tränenreicher TV-Abschied von "Immer wieder sonntags"

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Moderator Mross zeigte sich am Ende emotional
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Sichtlich emotional hat Stefan Mross die letzte Ausgabe des TV-Klassikers "Immer wieder sonntags" im Ersten moderiert. Tränen flossen unter anderem nach einem Ständchen von Schlagerduo Sigrid und Marina. "Ich wollte stark bleiben und nicht weinen, aber jetzt habt ihr's geschafft", sagte der 50-Jährige anschließend. Aber auch bei einem folgenden Rückblick mit Szenen aus den vergangenen Staffeln des Formats war Mross gerührt und tupfte sich mit dem Taschentuch die Augen ab.

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Mit Krawatte und Lederhosen hatte Mross zahlreiche Freunde und Wegbegleiter in der Show begrüßt. Unter anderem trat Andy Borg auf, der in der Geschichte des Formats der häufigste musikalische Gast war. Auch Popsängerin Vanessa Mai war mit dabei. Sie hatte ihren ersten Fernsehauftritt überhaupt bei "Immer wieder sonntags" im Jahr 2013. Weitere Schlagergrößen wie Semino Rossi und die US-amerikanische Schlagersängerin Peggy March standen ebenfalls auf der Gästeliste. Das Moderatoren- und Schlagerduo Marianne (73) und Michael (77) Hartl, das sich 2024 von der Bühne verabschiedet hatte, gab für die letzte Ausgabe der Sendung gar ein kleines Comeback gefeiert.

"Immer wieder sonntags" ging 1995 erstmals auf Sendung, seit 2005 moderierte Mross das Format. Mit seiner Trompete und seiner Nähe zum Publikum gab er der Sendung ihr heutiges Gesicht. Die Quoten waren bis zuletzt stark: Im vergangenen Jahr schalteten im Schnitt 1,26 Millionen Menschen ein, der Marktanteil lag bei rund 17 Prozent. ARD und SWR haben die Absetzung mit Sparmaßnahmen und dem Wunsch nach neuen digitalen Formaten begründet.

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