Alphaville-Auftritt in Wien kurzfristig abgesagt

"Diese Entscheidung fällt uns alles andere als leicht. Wir haben uns sehr darauf gefreut, diese beiden Abende gemeinsam mit euch zu verbringen", postete die Band. "Wir freuen uns, euch schon bald gesund und voller Energie wiederzusehen", hieß es tröstend. Mit Hits wie "Big in Japan", "Sound like a Melody" und "Forever Young" sicherten sich die deutschen Synth-Popper einen Platz in der Musikgeschichte. Von der Originalbesetzung ist nur mehr Marian Gold mit von der Partie.