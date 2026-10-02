Wanda veröffentlichen neue Single und kündigen Album an

Der Song habe in seiner Songwriting-Phase am meisten Arbeit verschlungen, betonte der Sänger in einem schriftlichen Interview mit der APA. "Ich hatte Akkorde, Aufbau, Strophen, aber keinen Refrain. Ich habe lange Zeit nicht die richtigen Worte gefunden, um die Aussage des Songs zuzuspitzen. Erst bei den Albumaufnahmen, am Tag bevor ich singen sollte, bin ich mitten in der Nacht aufgewacht und hatte den Refrain. Am nächsten Tag waren sich Band und Produzent einig - das ist es."

Das Lied ist ein sehr kräftiges Ausrufzeichen. Die Geschichte von Wanda scheint noch lange nicht auserzählt zu sein. "Manu (Gitarrist Manuel Christoph Poppe, Anm.) und ich haben uns nach 'Ende Nie' gleichzeitig gesagt, dass wir ein Gitarrenalbum machen wollen. Keine komplizierten Arrangements. Dringlichkeit und Energie sollten aus der (vermeintlichen) Einfachheit heraus entstehen. Wir haben über zwei Jahre an Demos gearbeitet und dann in Tom Manning den richtigen Produzenten für das Projekt gefunden. Für uns als Band markiert 'Was mich umbringt macht mich schwächer' sowohl einen Neubeginn als auch eine Rückkehr zu unseren musikalischen Wurzeln - sechs Gitarrensaiten für ein Halleluja."

Das bisher letzte Wanda-Album war 2024 erschienen. Inzwischen veröffentlichte Marco Wanda das Buch "Dass es uns überhaupt gegeben hat", ein literarisches Selbstporträt und gleichzeitig Bandbiografie. "Das Buch zu schreiben war wichtig", führte der 39-Jährige aus, "um ein Kapitel in meinem Leben und unserer Bandgeschichte zu integrieren (von Abschließen bin ich kein Fan), danach war Platz für neue Musik. Auch das Album 'Was mich umbringt macht mich schwächer' habe ich erstmals nüchtern geschrieben und jetzt beweist es sich mir - ohne Alkohol bin ich ein wesentlich talentierterer Künstler."

Das Album mache ein neues Genre auf: "R n' H - Rock and Healing". Aufgenommen wurde es in einer ländlichen Gegend in Nordengland, berichtet Marco Wanda. "Umgeben von Kühen, endlosem Weideland und Millionären. Die Spieler von Manchester City und ManUnited leben dort. Wir haben zur Zeit der Weltmeisterschaft aufgenommen, also war es ein ewiger Wettlauf gegen die Zeit, nach den Aufnahmen ins nächste Pub zu rasen, um die Spiele zu sehen."

Mindestens dreimal - am 23., 25. und 26. Juni - treten Wanda 2027 in der Wiener Arena Open-Air auf. "Wir haben in unserem Empfinden zu wenig in unserer Heimatstadt gespielt." Das eine Mal im Jahr in der Stadthalle - das schon traditionelle Weihnachten mit Wanda geht dort heuer am 19. Dezember über die Bühne - reiche nicht, begründete der Sänger die Auftrittsserie. "Wir merken auch, dass die Nachfrage groß ist und die Stadthalle deckt das nicht ab. Statt jetzt wieder alles auf ein Mega-Konzert zu konzentrieren, wollten wir so oft es geht an einem Ort spielen und kein Ort ist dafür besser geeignet als die Arena Open Air im Sommer. Yeah. Vorfreude groß!"

(Die Fragen stellte Wolfgang Hauptmann/APA)

(S E R V I C E - www.wandamusik.com - https://youtu.be/Ca7RfL4m744 )