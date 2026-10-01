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Bilderbuch mit vier Open-Air-Terminen im Sommer

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Bilderbuch freuen sich auf ihre Sommer-Shows
©redroad, Lukas Gansterer, APA
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Bilderbuch haben im Vorfeld der Veröffentlichung eines neuen Albums vier Open-Air-Konzerte im Sommer 2027 angekündigt. So tritt die Formation am 7. August in Linz im Rahmen von Klassik am Dom auf. Vom 14. bis 16. September gastieren Bilderbuch auf der Bühne des Freiluftgeländes der Arena Wien, "ihrem Quasi-Wohnzimmer", wie es in einer Aussendung vom Donnerstag hieß.

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Der Fan-Presale auf www.bilderbuch-musik.at startet am 6. Oktober, 10 Uhr exklusiv über den Newsletter. Ab 8. Oktober, 10 Uhr, beginnt der reguläre Kartenverkauf über Ö-Ticket.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/redroad/Lukas Gansterer/Lukas Gansterer

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