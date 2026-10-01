Die Toten Hosen gastieren am Nova Rock 2027

Zum Auftakt rocken am Mittwoch vor den Hosen Billy Talent, Orbit Culture, Static-X, Neck Deep, Team Scheisse, Speed und The Photonics. Am Donnerstag stehen The Smashing Pumpkins, Evanescence, Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators, I Prevail, Dropkick Murphys, Nothing But Thieves, Simple Plan, Saltatio Mortis, Grandson, Jinjer, Dexter & The Moonrocks, Showing Teeth, Solence und Cenobia auf den Bühnen.

Am Freitag geht es mit Faith No More, Lorna Shore, Arch Enemy, Beartooth, TBS, Feuerschwanz, Fit For A King, Deine Cousine, Silverstein und Igel Vs. Shark weiter. Am Samstag beenden Die Ärzte, Seiler und Speer, Bullet For My Valentine, Motionless in White, Amon Amarth, Steel Panther, Dame, Killswitch Engage, The Interrupters, From Ashes To New, Hot Milk und As December Falls das Programm.

Weitere Acts auf der Blue und Red Stage werden noch dazukommen. Das Line-up für die Red Bull Stage folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Bis Freitag, 18 Uhr, sind Festivalpässe noch in der aktuellen Preisstufe erhältlich, bereits gekaufte sind automatisch für alle vier Tage gültig. Ab sofort gehen auch Tageskarten in den Verkauf, hieß es in einer Aussendung.

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