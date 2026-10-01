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Take That kündigen neues Album für November an

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Take That haben gut lachen: neues Album und Wien-Konzert
©APA, dpa, Hendrik Schmidt
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Take That veröffentlichen am 20. November ihr neues Album. Es trägt den Titel "Dreamers", wie Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen in einer Ankündigung vom Donnerstag wissen ließen. Unter den zwölf Nummern befinden sich die bereits veröffentlichten Songs "You're A Superstar", "Sweet July" und "Feel My Love" (mit Michael Patrick Kelly). Nun wurde auch der Titeltrack ausgekoppelt. Take That treten am 22. Juli in der Wiener Metastadt auf.

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"Als wir dieses Album - unser zehntes als Band - aufnahmen, hatten wir nicht die Absicht, etwas zu schreiben, das auf unsere gemeinsame Karriere zurückblickt", wurden die drei Musiker zitiert. "Doch in einem Jahr, das für uns ohnehin schon unglaublich war, kristallisierte sich beim Austausch von Musik und Ideen heraus, dass wir auf das Beste aus unserer Erfahrung als Take That zurückgegriffen hatten. Das brachten wir in diese Songs ein."

04.09.2026, Sachsen, Leipzig: Sänger Michael Patrick Kelly (M) zeichnet die Band Take That mit Gary Barlow (r) und Howard Donald bei der Verleihung des Medienpreises Goldene Henne in der Kategorie "Musik International" aus. Verliehen wird der Publikumspreis in vier Kategorien im Rahmen einer ARD-Fernsehgala. Foto: Hendrik Schmidt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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