Take That kündigen neues Album für November an

"Als wir dieses Album - unser zehntes als Band - aufnahmen, hatten wir nicht die Absicht, etwas zu schreiben, das auf unsere gemeinsame Karriere zurückblickt", wurden die drei Musiker zitiert. "Doch in einem Jahr, das für uns ohnehin schon unglaublich war, kristallisierte sich beim Austausch von Musik und Ideen heraus, dass wir auf das Beste aus unserer Erfahrung als Take That zurückgegriffen hatten. Das brachten wir in diese Songs ein."