Geboren 2001 in Wien, machte Sternath erstmals 2022 auf sich aufmerksam, als er sich mit 21 Jahren den 1. Preis beim 71. ARD-Musikbewerb im Fach Klavier sichern konnte. Weitere Würdigungen folgten - u.a. wurde er zum "ECHO Rising Star der Saison 2024/25" und von der BBC zum "Radio 3 New Generation Artist 2025-2027" gekürt. Außerdem erhielt er den "Terence Judd Hallé Award 2026".

Der Jungmusiker trat auf zahlreichen namhaften Konzertbühnen auf und erhielt in der Saison 2025/26 außerdem einen eigenen Zyklus im Musikverein. Und erst im Oktober erschien sein Debütalbum mit Werken von Schubert und Liszt auf dem Label "No Silence" von Igor Levit, bei dem Sternath nicht nur studiert hatte, sondern mit dem er auch gut befreundet ist.

(S E R V I C E - https://ccm-international.de/en/portfolio-item/lukas-sternath/ )