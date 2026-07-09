ABO

Swifties zahlen je 25 Dollar für Abfall der Hochzeitsfeier

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Taylor Swfts Hochzeitsparty rief viele Fans auf den Plan
©APA/APA/AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ROY ROCHLIN
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Zigarettenstummel, Trinkhalme und anderer Abfall: Fans von Taylor Swift haben je 25 Dollar (21,92 Euro) für auf der Straße eingesammelte Überreste der Hochzeit des Popstars mit US-Footballer Travis Kelce gezahlt. Dies berichtete der New Yorker Künstler Justin Gignac, der den Müll am vergangenen Wochenende rings um den Madison Square Garden eingesammelt hatte. Dort feierten Swift und Kelce ihre riesige Hochzeitsparty mit rund tausend Gästen.

von

Gignac sammelte auf den Straßen rings um die Veranstaltungsarena auch Verschlüsse von Wasserflaschen, Lutscher-Reste, polizeiliche Absperrbänder, Besteckteile sowie einen einzelnen linken AirPod-Kopfhörer ein. Und selbst einen Ovulationstest zur Schwangerschaftsplanung fand er.

Gignac bot den Abfall im Internet an - und machte damit ein gutes Geschäft: Durch den Verkauf von 50 Artikeln habe er 1.250 Dollar eingenommen, sagte er am Mittwoch. Hauptkäufer seien "vor allem Swifties, die einfach nur ein Stück der Hochzeit besitzen wollen, auch wenn es nur einen indirekten Bezug hat". Zu den Beweggründen für seine Aktion sagte der Künstler: "Ich versuche, kulturelle Momente in New York festzuhalten, und dies schien ein bedeutender zu sein." Es sei ihm darum gegangen, "eine kleine Zeitkapsel dieses Augenblicks einzufangen".

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Wie immer bei Assassin's Creed kann man hohe Orte wie Türme besteigen
Technik
Pirat auf Kaperfahrt: "Assassin’s Creed Black Flag Resynced"
Fazit: Die Bacon-Streifen lassen sich leicht entnehmen - ohne Kleben
Gesundheit
Damit Bacon nicht reißt - erst rollen, dann öffnen?
Wie wird frisches Brot im Sommer am besten gelagert?
Gesundheit
Brot schon wieder schimmelig? Tricks für längere Frische
Wo Valentino draufsteht, ist Luxus drin
Schlagzeilen
Erbe von Star-Designer Valentino wird verkauft
Beim Entkernen von Kirschen kann ein Korken mit Haarnadel helfen
Gesundheit
Gut Kirschen essen: Wie die Früchte auch herzhaft schmecken
Das Rezept zum Gericht stammt von Annalena Bokmeier
Gesundheit
Fruchtige Note garantiert: Huhn in Balsamico-Kirsch-Soße
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER