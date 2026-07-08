ABO

Brot schon wieder schimmelig? Tricks für längere Frische

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Wie wird frisches Brot im Sommer am besten gelagert?
©APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Gefühlt gerade erst gekauft und schon zeigt das Brot erste fiese weißlich-blaugrüne oder watteartige Schimmel-Flecken? Das passiert bei sommerlichen Temperaturen schneller als im Rest des Jahres. Schuld sind Hitze und höhere Luftfeuchtigkeit. Ernährungsexperten raten daher zu kleineren Broten beziehungsweise Mengen, die man bei (hoch-)sommerlichen Temperaturen kaufen sollte.

von

Doch auch die können zum Schimmel-Magneten werden. Die Ernährungsexperten haben Tipps, wie man Schimmel oder Austrocknung verbeugen kann:

Sind auf dem Brot bereits weiße, bläuliche oder grünliche Flecken zu sehen? Dann ist klar, dass sich Schimmelpilze entwickelt haben. Besonders verpacktes Schnittbrot ist dafür anfällig. Der Grund: Bereits beim Schneiden gelangen Schimmelsporen aus der Umgebung leichter auf die Krume, also das Brotinnere. Die luftdichte Verpackung begünstigt dann bei feuchter Wärme das Wachstum.

Warum sollte man auf keinen Fall verschimmelte Stellen einfach abschneiden und das Brot dennoch essen? Weil Schimmelpilze und die von ihnen gebildeten Giftstoffe sich unsichtbar im Inneren des Brotes verbreiten können. Deshalb muss der ganze Laib entsorgt werden, so die Ernährungsexperten.

Ist das Brot lediglich trocken und hart geworden, muss es nicht in den Müll. Seeher empfiehlt, daraus Paniermehl, Croûtons oder Brotchips zu machen. Es eigne sich zudem für Brotsuppe, Brotsalat oder Brotauflauf. "Einzelne Scheiben schmecken aber auch als Bruschetta oder mit Gemüse und Käse überbacken aus dem Ofen", lautet Seehers Tipp.

HAMBURG - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Wie immer bei Assassin's Creed kann man hohe Orte wie Türme besteigen
Technik
Pirat auf Kaperfahrt: "Assassin’s Creed Black Flag Resynced"
Fazit: Die Bacon-Streifen lassen sich leicht entnehmen - ohne Kleben
Gesundheit
Damit Bacon nicht reißt - erst rollen, dann öffnen?
Wo Valentino draufsteht, ist Luxus drin
Schlagzeilen
Erbe von Star-Designer Valentino wird verkauft
Beim Entkernen von Kirschen kann ein Korken mit Haarnadel helfen
Gesundheit
Gut Kirschen essen: Wie die Früchte auch herzhaft schmecken
Das Rezept zum Gericht stammt von Annalena Bokmeier
Gesundheit
Fruchtige Note garantiert: Huhn in Balsamico-Kirsch-Soße
Im Urlaub kann der Blutzucker schnell aus der Reihe tanzen
Reisen & Freizeit
Sommerurlaub mit Diabetes: Diese Dinge sollte man beachten
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER