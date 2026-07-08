Fruchtige Note garantiert: Huhn in Balsamico-Kirsch-Soße

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Als ein Sommergericht zum Genuss im Freien stellt sich Kochbuchautorin Annalena Bokmeier ihr "Huhn in Balsamico-Kirsch-Soße" vor. Es stammt aus ihrem Buch "Rezepte aus dem Cottage Garden". Dabei kommen die entsteinten Kirschen direkt mit in Bräter oder feuerfeste Pfanne - genau wie Gemüsesuppe, Balsamicoessig und Granatapfelsirup. "Ist der nicht im Haus, kann Ahornsirup zum Einsatz kommen", empfiehlt Bokmeier.
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Ist alles einmal aufgekocht, kommen Kräuter hinzu und das Gericht gart noch etwa eine halbe Stunde fertig. "Wer es abbinden möchte und sich eine dickflüssigere Soße wünscht, kann am Schluss noch Speisestärke hinzugeben", sagt Annalena Bokmeier. "Hier sollte man drauf achten, dass man diese vorher wirklich gut in Wasser auflöst." Wozu warten, wer 250 g Kirschen parat hat, kann mit dem Kochen starten.
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