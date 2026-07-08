Fruchtige Note garantiert: Huhn in Balsamico-Kirsch-Soße

Ist alles einmal aufgekocht, kommen Kräuter hinzu und das Gericht gart noch etwa eine halbe Stunde fertig. "Wer es abbinden möchte und sich eine dickflüssigere Soße wünscht, kann am Schluss noch Speisestärke hinzugeben", sagt Annalena Bokmeier. "Hier sollte man drauf achten, dass man diese vorher wirklich gut in Wasser auflöst." Wozu warten, wer 250 g Kirschen parat hat, kann mit dem Kochen starten.