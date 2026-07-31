Spanische Enklaven in Nordafrika: Europas offene Flanke

Ceuta erlebt eine beispiellose Massenankunft. Die Gebiete zeigen, wie eng Grenzschutz, Marokko und EU-Recht verbunden sind.
Die spanischen Enklaven in Nordafrika sind innerhalb weniger Stunden zum Schauplatz einer der größten Grenzkrisen in der jüngeren europäischen Geschichte geworden. Nach einer ersten Schätzung des spanischen Innenministeriums gelangten bis zum Morgen des 31. Juli 2026 rund 49.000 Menschen über Land und Meer nach Ceuta. Mindestens 19 Menschen kamen ums Leben, bevor verstärkte spanische und marokkanische Sicherheitskräfte die massenhaften Grenzübertritte offenbar weitgehend stoppten.
Ceuta: 49.000 Grenzübertritte binnen 24 Stunden
Die Zahl von 49.000 ist vorläufig. Sie stammt aus einer ersten Schätzung des Innenministeriums und entspricht noch keiner abgeschlossenen Registrierung. Grenzübertritte sind zudem nicht mit der Zahl jener Menschen gleichzusetzen, die dauerhaft in Ceuta bleiben, da bereits am Freitagmorgen Hunderte nach Marokko zurückkehrten.
Dennoch zeigt der Vergleich mit der Stadtbevölkerung die außergewöhnliche Dimension. Ceuta hatte nach dem amtlichen Melderegister zum 1. Januar 2025 genau 83.595 Einwohner. Die geschätzte Zahl der Ankommenden binnen eines Tages entsprach damit rund 59 Prozent der gesamten registrierten Bevölkerung.
Mindestens 19 Menschen wurden nach Angaben der Behörden tot aus dem Wasser geborgen. Tausende hielten sich zeitweise in den Straßen der Stadt auf, während Aufnahmestellen und Sicherheitskräfte an ihre Grenzen gerieten. Der Präsident der autonomen Stadt, Juan Jesús Vivas, hatte bereits am Vortag erklärt, die Einrichtungen für unbegleitete Minderjährige seien mit 2.400 Prozent ihrer vorgesehenen Kapazität belegt.
Spanien entsandte zusätzliche Polizisten und Soldaten. Auch Marokko verstärkte seine Kräfte in der Grenzstadt Fnideq und setzte Wasserwerfer ein, um weitere Menschen am Vordringen zu hindern. Gruppen suchten dennoch entlang der Küste nach Wegen um die Grenzanlagen und bereiteten sich teilweise darauf vor, nach Ceuta zu schwimmen.
Wie zuverlässig sind die Zahlen?
Die Schätzung von 49.000 Menschen ist deutlich höher als frühere Angaben spanischer Medien, die zunächst von mehreren Tausend erfolgreichen Grenzübertritten berichtet hatten. Das Innenministerium veröffentlichte bislang keine Aufschlüsselung nach Alter, Herkunft, Einreiseweg oder Zahl der bereits zurückgekehrten Personen. Die endgültige Größenordnung kann sich deshalb nach Auswertung der Registrierungen noch erheblich verändern.
Unklar ist auch, wie viele Menschen mehrfach erfasst wurden oder nur kurzzeitig spanisches Gebiet betraten. In einer dicht bebauten Stadt mit mehreren Zugängen über Strände, Grenztore und Küstenabschnitte ist eine schnelle Zählung besonders schwierig. Sicher ist lediglich, dass es sich nach Einschätzung der spanischen Regierung um die schwerste Krise seit mindestens 2021 und wahrscheinlich um die größte Massenankunft in der Geschichte Ceutas handelt.
Das Gerichtsurteil und seine tatsächliche Bedeutung
Wenige Wochen vor der Eskalation hatte der spanische Oberste Gerichtshof die Regeln für sofortige Zurückweisungen präzisiert. Nach dem Urteil vom 8. Juli 2026 dürfen Menschen, die schwimmend nach Ceuta oder Melilla gelangen und im Meer aufgegriffen werden, nicht im vereinfachten Verfahren unmittelbar nach Marokko zurückgebracht werden.
Die besondere Regelung zur sofortigen Zurückweisung gilt nach Auffassung des Gerichts für Versuche, physische Grenzanlagen wie Zäune zu überwinden. Wer im Meer abgefangen wird, muss dagegen ein reguläres Rückführungsverfahren mit individueller Prüfung und rechtlichen Garantien erhalten. Das Urteil verbietet Rückführungen somit nicht grundsätzlich, schließt aber pauschale Zurückweisungen ohne Einzelfallprüfung aus.
Vertreter der spanischen Regierung und Ceutas machten kriminelle Netzwerke dafür verantwortlich, das Urteil als angebliche Garantie für einen Verbleib in Spanien dargestellt zu haben. Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Entscheidung und der Massenbewegung ist bislang jedoch nicht belegt. Auch die Frage, warum innerhalb weniger Stunden so viele Menschen gleichzeitig an die Grenze kamen, bleibt ungeklärt.
Enklaven, Exklaven oder spanische Städte?
Ceuta und Melilla werden im allgemeinen Sprachgebrauch als spanische Enklaven in Nordafrika bezeichnet. Geografisch handelt es sich genauer um Küstenexklaven, da beide Städte Zugang zum Mittelmeer besitzen und nicht vollständig von marokkanischem Staatsgebiet umschlossen sind.
Politisch sind Ceuta und Melilla integrale Bestandteile Spaniens. Seit 1995 besitzen sie jeweils ein eigenes Autonomiestatut, eigene Parlamente und eine begrenzte regionale Selbstverwaltung. Anders als die 17 autonomen Gemeinschaften Spaniens haben sie jedoch den Status autonomer Städte.
Marokko beansprucht Ceuta und Melilla und bezeichnet sie als Überreste europäischer Kolonialherrschaft. Spanien weist diese Forderung zurück und behandelt beide Städte rechtlich nicht als Kolonien oder Überseegebiete, sondern als Teile seines Staatsgebiets. Der Souveränitätsstreit belastet die Beziehungen zwischen Madrid und Rabat immer wieder, auch wenn beide Regierungen bei Grenzschutz und Migration eng zusammenarbeiten.
Spaniens Gebiete in Nordafrika
• Staat: Spanien
• Größte Gebiete: Ceuta und Melilla
• Politischer Status: Autonome Städte Spaniens seit 1995
• Einwohner Ceuta: 83.595
• Einwohner Melilla: 86.780
• Einwohner insgesamt: 170.375
• Datenstand Bevölkerung: 1. Januar 2025
• Lage: Ceuta liegt an der Straße von Gibraltar, Melilla rund 400 Kilometer weiter östlich nahe der marokkanischen Stadt Nador
• Europäische Union: Beide Städte gehören zur Europäischen Union und zum Schengenraum
• Zollstatus: Ceuta und Melilla liegen außerhalb des regulären Zollgebiets und des Mehrwertsteuergebiets der Europäischen Union
• Grenze: Beide Städte besitzen eine Landgrenze zu Marokko und bilden Außengrenzen der Europäischen Union auf dem afrikanischen Kontinent
• Weitere spanische Gebiete: Peñón de Vélez de la Gomera, Alhucemas und die Chafarinas-Inseln
• Bevölkerung der Kleingebiete: Keine dauerhafte Zivilbevölkerung
• Sicherung: Permanente oder regelmäßige Präsenz spanischer Militärkräfte
• Gebietsanspruch: Marokko beansprucht Ceuta, Melilla und weitere spanische Besitzungen. Spanien weist die Forderungen zurück
• Bezeichnung: Häufig werden Ceuta und Melilla als Enklaven bezeichnet. Geografisch sind sie Küstenexklaven, da sie Zugang zum Mittelmeer besitzen
Spanische Herrschaft seit Jahrhunderten
Ceuta steht seit dem 16. Jahrhundert unter spanischer Kontrolle. Melilla wurde 1497 von Truppen des Herzogs von Medina Sidonia für die kastilische Krone eingenommen. Beide Städte gehörten damit bereits zu Spanien, bevor Marokko im 20. Jahrhundert seine Unabhängigkeit von Frankreich und Spanien erlangte.
Die lange Dauer der spanischen Herrschaft löst den politischen Streit jedoch nicht. Madrid argumentiert mit historischer Kontinuität und dem heutigen verfassungsrechtlichen Status. Rabat betrachtet die geografische Lage auf dem afrikanischen Kontinent als entscheidend und fordert die Übertragung der Gebiete an Marokko.
Neben Ceuta und Melilla kontrolliert Spanien mehrere kleinere Inseln und Felsen vor der marokkanischen Küste. Dazu gehören der Peñón de Vélez de la Gomera, die Inselgruppe Alhucemas und die Islas Chafarinas. Diese sogenannten kleineren Souveränitätsbesitzungen besitzen keine dauerhafte Zivilbevölkerung und werden von spanischen Soldaten gesichert.
Teil der Europäischen Union mit Sonderregeln
Ceuta und Melilla gehören als Teile Spaniens zur Europäischen Union. Zollrechtlich nehmen sie jedoch eine Sonderstellung ein und liegen außerhalb des regulären Zollgebiets der Europäischen Union. Für Waren zwischen den Städten, dem spanischen Festland und anderen Mitgliedstaaten gelten deshalb besondere Bestimmungen.
Auch innerhalb des Schengenraums bestehen Sonderkontrollen. Spanien darf auf Flugverbindungen und Fähren von Ceuta oder Melilla zum spanischen Festland weiterhin Identitäts- und Dokumentenkontrollen durchführen. Gleichzeitig gelten besondere Regeln für den kleinen Grenzverkehr mit den angrenzenden marokkanischen Provinzen Tétouan und Nador.
Damit bilden die beiden Städte einen rechtlichen Zwischenraum. Sie sind spanisches und europäisches Gebiet, zugleich aber durch Zollkontrollen, Grenzanlagen und das Mittelmeer vom übrigen Schengenraum getrennt. Diese Sonderstellung macht jede größere Migrationsbewegung unmittelbar zu einer europäischen Angelegenheit.
Marokko bleibt der entscheidende Partner
Spanien kann die Grenzen von Ceuta und Melilla ohne Unterstützung Marokkos kaum kontrollieren. Die Landgrenzen liegen vollständig auf marokkanischer Seite, ebenso die Küstenabschnitte, von denen viele Menschen ihre Schwimmversuche starten. Die Ereignisse vom 31. Juli zeigen erneut, wie stark die Wirksamkeit des europäischen Grenzschutzes von Entscheidungen der marokkanischen Sicherheitsbehörden abhängt.
Bereits 2021 gelangten innerhalb weniger Tage Tausende Menschen nach Ceuta, nachdem sich die Beziehungen zwischen Madrid und Rabat wegen des Westsahara Konflikts verschlechtert hatten. Damals wurde Marokko vorgeworfen, seine Grenzkontrollen zeitweise gelockert zu haben. Im Juli 2026 arbeiteten spanische und marokkanische Kräfte dagegen gemeinsam daran, weitere Übertritte zu verhindern.
Diese Zusammenarbeit beendet den grundsätzlichen Konflikt nicht. Marokko ist gleichzeitig Partner beim Grenzschutz, wichtigster Nachbar der Städte und Staat mit eigenen Gebietsansprüchen. Jede diplomatische Krise kann deshalb unmittelbare Auswirkungen auf die Sicherheit und Versorgung Ceutas und Melillas haben.
Was nun in Ceuta entschieden werden muss
Die Behörden müssen zunächst feststellen, wie viele Menschen sich tatsächlich in der Stadt befinden und wer internationalen Schutz beantragt. Minderjährige, Familien und besonders gefährdete Personen müssen identifiziert und getrennt von Erwachsenen untergebracht werden. Gleichzeitig müssen mögliche Rückführungen die Vorgaben des Obersten Gerichtshofs und die individuellen Verfahrensrechte beachten.
Eine schnelle pauschale Abschiebung aller Angekommenen ist rechtlich nicht möglich. Spanien kann Menschen ohne Aufenthaltsrecht zurückführen, muss aber je nach Einreiseweg, persönlicher Situation und möglichem Asylgesuch unterschiedliche Verfahren anwenden. Gerade bei Zehntausenden Fällen drohen deshalb lange Registrierungsverfahren und eine weitere Überlastung der lokalen Einrichtungen.
Die spanischen Enklaven in Nordafrika sind damit weit mehr als historische Besonderheiten auf der Landkarte. Ceuta und Melilla verbinden den spanisch marokkanischen Territorialkonflikt mit dem europäischen Asylrecht, der Schengenpolitik und der Abhängigkeit von nordafrikanischen Partnerstaaten. Die aktuelle Krise zeigt, wie schnell dieses fragile System an seine personellen, politischen und humanitären Grenzen geraten kann.