Spanische Enklaven in Nordafrika: Europas offene Flanke

Die Zahl von 49.000 ist vorläufig. Sie stammt aus einer ersten Schätzung des Innenministeriums und entspricht noch keiner abgeschlossenen Registrierung. Grenzübertritte sind zudem nicht mit der Zahl jener Menschen gleichzusetzen, die dauerhaft in Ceuta bleiben, da bereits am Freitagmorgen Hunderte nach Marokko zurückkehrten.

Dennoch zeigt der Vergleich mit der Stadtbevölkerung die außergewöhnliche Dimension. Ceuta hatte nach dem amtlichen Melderegister zum 1. Januar 2025 genau 83.595 Einwohner. Die geschätzte Zahl der Ankommenden binnen eines Tages entsprach damit rund 59 Prozent der gesamten registrierten Bevölkerung.

Mindestens 19 Menschen wurden nach Angaben der Behörden tot aus dem Wasser geborgen. Tausende hielten sich zeitweise in den Straßen der Stadt auf, während Aufnahmestellen und Sicherheitskräfte an ihre Grenzen gerieten. Der Präsident der autonomen Stadt, Juan Jesús Vivas, hatte bereits am Vortag erklärt, die Einrichtungen für unbegleitete Minderjährige seien mit 2.400 Prozent ihrer vorgesehenen Kapazität belegt.

Spanien entsandte zusätzliche Polizisten und Soldaten. Auch Marokko verstärkte seine Kräfte in der Grenzstadt Fnideq und setzte Wasserwerfer ein, um weitere Menschen am Vordringen zu hindern. Gruppen suchten dennoch entlang der Küste nach Wegen um die Grenzanlagen und bereiteten sich teilweise darauf vor, nach Ceuta zu schwimmen.