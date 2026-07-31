Ralph Siegel nicht mehr auf Intensivstation

Siegel war aufgrund einer Lungenentzündung Anfang Juli in ein künstliches Koma versetzt worden. Vor zwei Wochen wurde bekannt, dass der Komponist wieder erwacht ist.

Nun wolle er zu Kräften kommen, sagte er der "Bild": "Ich habe die letzten drei Jahre, bis auf ein paar Termine und meinen Geburtstag, eigentlich nur im Bett oder auf dem Sofa gelegen. Ich habe unterschätzt, wie wenig ich mich bewegt habe und was das mit dem Körper macht."

Ralph Siegel zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Schlagerkomponisten und -produzenten. Er hat rund 3.000 Lieder veröffentlicht, sein bekanntester Hit ist "Ein bisschen Frieden" - der Titel, mit dem die Sängerin Nicole 1982 den Eurovision Song Contest (ESC) gewann.