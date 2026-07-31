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Paris Hilton ist "eigentlich sehr schüchtern"

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Paris Hilton ist oft als DJane unterwegs
©APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/EMILEE CHINN
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Paris Hilton (45), US-Realitystar und Musikerin, ist vor Bühnenauftritten nervös. "Eigentlich bin ich von Natur aus ein sehr schüchterner Mensch", sagte die DJane und Sängerin in einem Interview des Radiosenders BigFM. "Deshalb bin ich immer ein bisschen nervös und schüchtern, bevor ich auf die Bühne gehe. Aber sobald ich auf der Bühne stehe und alle im Publikum sehe, wie sie glücklich sind, lächeln und die beste Zeit ihres Lebens haben, verschwindet die ganze Nervosität."

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Hilton hatte am vergangenen Wochenende beim Elektromusik-Festival Tomorrowland in Belgien als DJane aufgelegt. Sie spiele auf der Bühne nie dasselbe Set, erzählte sie der BigFM-Moderatorin Büsra Dagli. "Jedes Mal, wenn ich auftrete, suche ich Hunderte meiner Lieblingssongs heraus. Während ich das Publikum beobachte, spüre ich den Vibe. Und danach richtet sich dann alles. Ich entwickle mich also jedes Mal weiter."

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