Paris Hilton ist "eigentlich sehr schüchtern"

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Paris Hilton (45), US-Realitystar und Musikerin, ist vor Bühnenauftritten nervös. "Eigentlich bin ich von Natur aus ein sehr schüchterner Mensch", sagte die DJane und Sängerin in einem Interview des Radiosenders BigFM. "Deshalb bin ich immer ein bisschen nervös und schüchtern, bevor ich auf die Bühne gehe. Aber sobald ich auf der Bühne stehe und alle im Publikum sehe, wie sie glücklich sind, lächeln und die beste Zeit ihres Lebens haben, verschwindet die ganze Nervosität."

von APA