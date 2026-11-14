Vom Grunge zur Fantasy: Anna Grob bringt Rockoper heraus

Vor drei Jahren hatte die Musikerin und Sängerin die Idee für das Projekt: "2023 habe ich das erste trashy Memo auf meinem Handy aufgenommen. Es kam völlig unerwartet. Ich hatte ein paar Gitarrenmelodien, die so gar nicht 'in die Fresse' waren und also nicht ins Leftovers-Repertoire gepasst hätten", erinnert sie sich. Zu dieser Zeit habe sie sich mit dem Genre der Rockoper beschäftigt. "Da kommt immer wieder Mythologie vor. Ich liebe Mythologie. Also habe ich mir gedacht: Ich will auch so etwas machen. Dann habe ich diese archetypische Geschichte, dieses Märchen entworfen."

Grob erzählt in englischsprachigen Songs von einer vom Untergang bedrohten Stadt, in der ein alteingesessener König die Warnungen der Intuition - "für mich eigentlich die Hauptfigur, eine Art Kassandra" - in den Wind schlägt. "Das spiegelt ein bisschen das Gefühl meiner Generation, dass grad alles irgendwie den Bach runtergeht und niemand so richtig etwas macht." Dass man also Bezüge zwischen Fantasy und Realität herstellt, ist durchaus intendiert. "Märchen halten ja generell unserer Welt einen Spiegel vor, behaupte ich mal. Ich bin auch nicht so ein Fan von Fingerzeigtexten. Insofern nehme ich ein bisschen einen Umweg und erzähle eine Geschichte, die man auf diverse Situationen anwenden kann", erklärt die Künstlerin.

Der Switch vom Abliefern knackiger Zweieinhalbminüter für ihre Stammband hin zum Denken in großen Erzählbögen, Charakteren und musikalischen Motiven ist der Mittzwanzigerin gar nicht so schwer gefallen, wie man vielleicht annehmen könnte. "Bei den Leftovers haben wir besonders das letzte Album alle gemeinsam geschrieben, da hat sich vieles im Proberaum ergeben. Ich weiß aber gar nicht, ob ich einen Grunge-Song ganz alleine schreiben könnte", erzählt sie. "Bei der Rockoper ist es mir recht leicht gefallen, weil sich alles an der Storyline orientiert. Es war fast so, als wäre alles schon irgendwie da gewesen."

Noch ein Unterschied um Arbeiten im Bandgefüge: "Ich kann hier meine eigene Geschichte erzählen, meine eigene Musik machen, meine eigene Aussage treffen. Ich kann das singen und aufführen, wie ich will", freut sich die Wienerin.

Viel Inspiration hat sich Grob von Tolkien geholt - auch das titelgebende Bild des "Circle of Light". "Für mich sind das Kreise oder Orte des Zusammenhalts, der Gemeinschaft in einer Welt, die von Schatten geprägt ist, auch des Widerstands", formuliert die Musikerin. Und so viel sei verraten: Trotz dräuenden Untergangs ist in der Geschichte noch lange nicht aller Tage Abend.

Musikalisch ist das Konzeptalbum breiter aufgestellt als der Leftovers-Sound. Rocktexturen sind dominant, aber es gibt auch jazzige Schlenkerer oder Punkanleihen. Der Pressetext spricht außerdem von "dramatischen Moritaten, Vaudeville-Elementen und barocken Einflüssen". Grob muss darauf angesprochen schmunzeln. Sie selbst nennt das Musical "Jesus Christ Superstar" als Vorbild - "davon bin ich schon lange ein Fan" -, aber auch dezidierte Rockopern wie "Tommy" von The Who oder "The Wall" von Pink Floyd.

Auch die Soundtracks der Videospielreihe "Legend of Zelda" führt sie an. "Die größte Inspiration gesanglich und soundtechnisch war Jeff Buckley, den ich vor etwa drei Jahren entdeckt habe. Er verbindet ein etwas ins Klassische gehende Vibrato mit einem rockigen Drive."

Apropos Klassik: Ursprünglich wollte Anna Grob einmal Opernsängerin werden und Konzertfach Gesang studieren, erzählt sie. Später bog sie Richtung Musical ab und dockte dann bei den Leftovers an. "Da habe ich plötzlich eine ganz neue Welt entdeckt, die mir besser gefallen hat." Das Genre der Rockoper sei nun "wie eine coole Fusion dieser beiden Welten". Der zweite und dritte Akt sind übrigens bereits fertig geschrieben und müssen nur noch eingespielt werden. Sie sollen im Herbst 2027 bzw. im Laufe des Jahres 2028 herauskommen. Dann könnte man "Circle of Light" auch als aufwendigeres Stück inszenieren, meint Grob. "Ob ich da dann selbst dabei sein will, müsste ich mir allerdings noch überlegen", lacht sie.

Für den ersten Teil von "Circle of Light", den sie am 19. November im Wiener Chelsea präsentiert, wird die Sängerin auf eine theatrale Inszenierung verzichten. "Ich werde einfach mit Band spielen und eher auf die Musik gehen", kündigt sie an: "Im Chelsea ist ja nicht mal Platz für ein Banner."

(Das Gespräch führte Thomas Rieder/APA)

(S E R V I C E - Anna Grob: "Circle of Light", Live-Präsentation am 19. November im Wiener Chelsea. www.annagrob.at/ )