André Heller plant großes Geburtstagskonzert

"Gemeinsam mit Band und Schrammeln sowie begleitet von erlesenen Gästen wie Andrea Eckert, Ernst Molden, Voodoo Jürgens und Ursula Strauss" soll der Abend "zu einer lang erhofften Wiederbegegnung mit einer Auswahl von Hellers mittlerweile schon klassischen Liedern" werden, wie es heißt. Im Vorjahr war der vorwiegend in der Nähe von Marrakesch lebende Künstler in Wien rund um die Planung und Verwirklichung des Bank-Austria-Parks, einer 28.000 Quadratmeter großen "Kunst- und Kulturoase" am Mühlschüttel-Areal an der Alten Donau, präsent. Kuratiert von André Heller wurden dort 14 Skulpturen bzw. Klang- und Windspiele von Künstlerinnen und Künstlern aus zahlreichen Ländern installiert.