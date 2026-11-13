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André Heller plant großes Geburtstagskonzert

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Die Zukunft im Blick: André Heller
©APA, GEORG HOCHMUTH
Eines der Jahreshighlights - jedenfalls für Fans von André Heller - hat das Wiener Konzerthaus bekanntgegeben. Am 3. April 2027 wird der Wiener Multikünstler im großen Saal "ein Konzert in großer Besetzung" geben. Kurz nach seinem 80. Geburtstag, den er am 22. März begeht, "kehrt André Heller an einen besonderen Ort seiner musikalischen Biografie zurück: ins Wiener Konzerthaus. Hier gab er am 14. November 1981 ein letztes öffentliches Konzert", heißt es in der Ankündigung.

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"Gemeinsam mit Band und Schrammeln sowie begleitet von erlesenen Gästen wie Andrea Eckert, Ernst Molden, Voodoo Jürgens und Ursula Strauss" soll der Abend "zu einer lang erhofften Wiederbegegnung mit einer Auswahl von Hellers mittlerweile schon klassischen Liedern" werden, wie es heißt. Im Vorjahr war der vorwiegend in der Nähe von Marrakesch lebende Künstler in Wien rund um die Planung und Verwirklichung des Bank-Austria-Parks, einer 28.000 Quadratmeter großen "Kunst- und Kulturoase" am Mühlschüttel-Areal an der Alten Donau, präsent. Kuratiert von André Heller wurden dort 14 Skulpturen bzw. Klang- und Windspiele von Künstlerinnen und Künstlern aus zahlreichen Ländern installiert.

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