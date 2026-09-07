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Sanatorium eröffnet in Wien mit New Yorker Barluft

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Jakob und Albert Trummer haben am Samstagabend ihr neues „Sanatorium“ in der Wiener Innenstadt eröffnet. Das gastronomische Konzept verbindet pharmazeutisch inspirierte Cocktails mit Jugendstil-Ästhetik, Sushi-Kreationen und dem neu angesiedelten Club X.

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Mit einer Opening-Party haben Jakob und Albert Trummer am Samstagabend das „Sanatorium“ in der Wiener Innenstadt eröffnet. Die international tätigen Gastronomen bringen damit ein von ihren New Yorker Konzepten geprägtes Barformat nach Wien. Gestaltung und Atmosphäre orientieren sich am Wiener Jugendstil und nehmen Anleihen bei Otto Wagner.

Im Mittelpunkt steht die von Albert Trummer entwickelte pharmazeutisch inspirierte Mixologie. Kräuteressenzen, botanische Infusionen und saisonale Zutaten bilden die Grundlage der Cocktails. Einzelne Rezepturen greifen laut den Betreibern auf historische Vorbilder zurück.

Zwischen Wien und New York

Das „Sanatorium“ soll klassische Wiener Salonkultur und Kaffeehaustradition mit Einflüssen aus der New Yorker Barszene verbinden. Auch die Arbeit des 2024 verstorbenen New Yorker Spitzenkochs David Bouley, der mit den Trummers eng verbunden war, fließt nach Angaben der Betreiber in das Konzept ein.

„Im Sanatorium zelebrieren wir die goldene Zeit der Gastfreundschaft“, sagte Jakob Trummer anlässlich der Eröffnung. Neben Cocktails sollen künftig auch inszenierte Formate wie Kakao-Zeremonien Teil des Angebots sein.

Daniel Serafin, Künstlerischer Direktor des Viennese Opera Ball New York, verwies bei der Eröffnung auf die Verbindung zwischen den beiden Städten, die mit dem neuen Lokal nun auch gastronomisch weitergeführt werde.

Ay-Vy Sushi Bar ergänzt das Konzept

Kulinarisch wird das „Sanatorium“ durch die „Ay-Vy Sushi Bar“ ergänzt. Das Konzept stammt aus der Ricemoney Hospitality Group von Martin Ho, die erst wenige Tage zuvor ein erstes Ay-Vy-Restaurant in Hanoi eröffnet hatte.

Für die Sushi-Kreationen zeichnet Küchenchef Yuki Sakamoto verantwortlich. Auf der Karte finden sich dabei auch Einflüsse aus den Dots-Restaurants.

Im selben Haus hat zudem der vor 13 Jahren gegründete Private Members Club „Club X“ eine neue Adresse gefunden.

Gäste aus Wirtschaft, Kultur und Diplomatie

Zur Eröffnung kamen zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Kultur, Medien und Diplomatie. Unter ihnen waren unter anderem Regisseur Stefan Ruzowitzky, Künstler Julian Khol, Kulturexperte Ioan Holender, Daniel Serafin, DDSG-Blue-Danube-Geschäftsführer Wolfgang Fischer, Teresa Vogl vom ORF sowie Vertreter der US-Botschaft.

Mit dem „Sanatorium“, der „Ay-Vy Sushi Bar“ und dem Club X bündeln die Betreiber drei unterschiedliche Formate an einem Standort und setzen dabei vor allem auf die Verbindung von Wiener Tradition und internationalen Gastronomieeinflüssen.

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