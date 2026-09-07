Sanatorium eröffnet in Wien mit New Yorker Barluft

Mit einer Opening-Party haben Jakob und Albert Trummer am Samstagabend das „Sanatorium“ in der Wiener Innenstadt eröffnet. Die international tätigen Gastronomen bringen damit ein von ihren New Yorker Konzepten geprägtes Barformat nach Wien. Gestaltung und Atmosphäre orientieren sich am Wiener Jugendstil und nehmen Anleihen bei Otto Wagner.

Im Mittelpunkt steht die von Albert Trummer entwickelte pharmazeutisch inspirierte Mixologie. Kräuteressenzen, botanische Infusionen und saisonale Zutaten bilden die Grundlage der Cocktails. Einzelne Rezepturen greifen laut den Betreibern auf historische Vorbilder zurück.

Zwischen Wien und New York

Das „Sanatorium“ soll klassische Wiener Salonkultur und Kaffeehaustradition mit Einflüssen aus der New Yorker Barszene verbinden. Auch die Arbeit des 2024 verstorbenen New Yorker Spitzenkochs David Bouley, der mit den Trummers eng verbunden war, fließt nach Angaben der Betreiber in das Konzept ein.

„Im Sanatorium zelebrieren wir die goldene Zeit der Gastfreundschaft“, sagte Jakob Trummer anlässlich der Eröffnung. Neben Cocktails sollen künftig auch inszenierte Formate wie Kakao-Zeremonien Teil des Angebots sein.

Daniel Serafin, Künstlerischer Direktor des Viennese Opera Ball New York, verwies bei der Eröffnung auf die Verbindung zwischen den beiden Städten, die mit dem neuen Lokal nun auch gastronomisch weitergeführt werde.