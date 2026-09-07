Wie Maite Kellys Vater das Selbstbild der Sängerin stärkte

Ihr Vater habe früher sogar eine kleine Nachbildung einer Fruchtbarkeitsgöttin gekauft "und hatte die immer in der Tasche", erzählte die Sängerin. Und wenn sie Opfer von Hänseleien und beleidigender Witze wegen ihrer Figur geworden sei, habe ihr Vater ihr die Göttin gezeigt und daran erinnert, dass dickere Frauen "immer als Göttinnen" gegolten hätten. Ihr Vater habe in ihr ein "Urvertrauen gepflanzt", "diese Zuversicht und diese Gewissheit: I'm beautiful" (Englisch: Ich bin schön), meinte die Sängerin.

Dan und Maite Kelly traten viele Jahre mit ihrer Familie als Kelly Family auf. Die irisch-amerikanische Musiker-Familie war eine der erfolgreichsten Familienbands aller Zeiten. Seit 2007 ist Maite Kelly mit Liedern wie "Heute Nacht für immer" auch als Solokünstlerin unterwegs. Im Mai erschien ihr Album "24/7".