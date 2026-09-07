ABO

Wie Maite Kellys Vater das Selbstbild der Sängerin stärkte

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Maite Kellys Vater stärkte das positive Körperbild der Sängerin
©APA/APA/dpa/Rolf Vennenbernd
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Laut Sängerin Maite Kelly hat ihr Vater ihr positives Körperbild entscheidend mitgeprägt. "Ich hatte nie ein gestörtes Verhältnis zu meinem Körper", erzählte die 46-Jährige im Podcast "Frühstück bei Barbara" im Gespräch mit Moderatorin Barbara Schöneberger. Denn ihr eigener Vater habe ihr immer gesagt: "Mach dir keine Sorgen, du bist eine Göttin", zitierte Kelly ihren Musiker-Vater Dan Kelly auf Englisch.

von

News auf Google bevorzugen

Ihr Vater habe früher sogar eine kleine Nachbildung einer Fruchtbarkeitsgöttin gekauft "und hatte die immer in der Tasche", erzählte die Sängerin. Und wenn sie Opfer von Hänseleien und beleidigender Witze wegen ihrer Figur geworden sei, habe ihr Vater ihr die Göttin gezeigt und daran erinnert, dass dickere Frauen "immer als Göttinnen" gegolten hätten. Ihr Vater habe in ihr ein "Urvertrauen gepflanzt", "diese Zuversicht und diese Gewissheit: I'm beautiful" (Englisch: Ich bin schön), meinte die Sängerin.

Dan und Maite Kelly traten viele Jahre mit ihrer Familie als Kelly Family auf. Die irisch-amerikanische Musiker-Familie war eine der erfolgreichsten Familienbands aller Zeiten. Seit 2007 ist Maite Kelly mit Liedern wie "Heute Nacht für immer" auch als Solokünstlerin unterwegs. Im Mai erschien ihr Album "24/7".

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Reisen & Freizeit
Treviso veranstaltet Tiramisu-Weltmeisterschaft
Auch durch Aktivitäten im Haushalt verbrennt der Körper Kalorien
Gesundheit
Stiegensteigen ist sehr effektiv für die Fitness
Luftverschmutzung bleibt ein Problem
Technik
Hitzewellen und Brände verschärfen Luftverschmutzung
Die beste Reisezeit für Cape Breton Island ist der Herbst
Reisen & Freizeit
Cape Breton Island: Musik und Herbstfarben am Cabot Trail
Mit Musik macht Kindern das Putzen mehr Spaß
Gesundheit
Dem Kind die Zähne putzen: So machen Eltern es richtig
Im Durchschnitt sind ältere Menschen ausgeglichener
Gesundheit
Angst vor dem Älterwerden: Wie kann ich mit ihr umgehen?
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER