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"Rosaroter Panther"-Saxophonist Plas Johnson ist tot

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Mit seinem Saxophon machte er die Titelmusik vom "Rosaroten Panther" weltweit zu einem Ohrwurm - nun ist der Jazzmusiker Plas Johnson im Alter von 94 Jahren gestorben. Wie der Radiosender KKJZ am Dienstag aus Los Angeles berichtete, starb Johnson bereits vor einer Woche - am 15. Juli.

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Johnson arbeitete in seiner langen Karriere als Live- und Studiomusiker mit vielen Stars zusammen. Unter anderem begleitete er Frank Sinatra, Nat "King" Cole, Ella Fitzgerald und Barbra Streisand.

Die weltberühmte Titelmelodie für den Film "Der rosarote Panther" hatte der Komponist Henry Mancini bewusst mit Plas Johnson als Saxophon-Spieler im Kopf geschaffen. Dessen unverwechselbares Solo prägt das Musikstück und machte es weltweit zu einem Ohrwurm.

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