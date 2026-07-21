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Matt Damon von seiner Stuntfrau in "Die Odyssee" begeistert

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Matt Damon war von seiner Stuntfrau in "Die Odyssee" begeistert
©APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JAMIE MCCARTHY
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Oscar-Preisträger Matt Damon hat eigenen Worten zufolge im Film "Die Odyssee" eine Frau als Stunt-Double. Für eine Szene mit den riesenhaften Laistrygonen seien besonders große Stuntleute auf der einen und kleinere Stuntleute auf der anderen Seite eingesetzt worden, sagte der 55-Jährige, der in dem neuen Kinohit von Christopher Nolan den griechischen Helden Odysseus spielt, im Podcast "Happy Sad Confused".

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Damon fügte hinzu, dass seine Stuntfrau "die tollsten Arme hatte, die ich je gesehen habe". Sein Interview-Partner hatte ihn zuvor unter anderem für seine muskulösen Arme in dem Film gelobt. Damon erzählte, dass er seine Stuntfrau bei der ersten Begegnung im Verpflegungszelt umarmt und ihr für ihre Arbeit gedankt habe.

"Die Odyssee" läuft seit vergangener Woche im Kino. In dem Film nach Homers Epos verkörpert Matt Damon den griechischen Helden Odysseus auf dessen jahrelanger, von Stürmen, Kämpfen und mythischen Gefahren geprägter Heimreise nach dem Trojanischen Krieg. Neben Damon spielen auch Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya und Charlize Theron in dem Film mit.

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