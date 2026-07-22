ABO

Biopic über Snoop Dogg kommt 2027 ins Kino

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Snoop Doggs Leben kommt ins Kino
©APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ALEXANDER TAMARGO
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Die Geschichte von Snoop Dogg ist im kommenden Jahr auf der Leinwand zu sehen. Ein Biopic über ihn soll am 6. August 2027 in die Kinos kommen, wie der Rapper auf Instagram mitteilte. Ob es ein weltweiter Start ist, wurde nicht erwähnt. Snoop Dogg (54) wird dabei vom Schauspieler Jonathan Daviss ("Outer Banks", "Do Revenge") verkörpert. Craig Brewer ("Song Sung Blue") führt Regie. Der Film erzählt den Weg von Calvin Cordozar Broadus Jr. aus Long Beach zum Rapstar Snoop Dogg.

von

Der 54-Jährige nahm zu Beginn seiner Musiklaufbahn Songs mit seinem Cousin, dem bekannten Sänger Nate Dogg, auf und wurde schließlich vom Produzenten und Rapper Dr. Dre entdeckt. Snoop Dogg veröffentlichte 1993 sein Debütalbum "Doggystyle" beim Label Death Row Records, das direkt zum Erfolg wurde und heute ein Klassiker ist. Es folgte eine Rapkarriere, in der Snoop Dogg immer wieder neue Charaktere und Images erschuf. Bekannt ist der Rapper auch für seinen exzessiven Cannabis-Konsum.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Danger Dan (re.) und Igor Levit (li.) beim Ersatzkonzert
News
Danger Dan spielte nach Ausladung durch ZDF Ersatzkonzert
Harry Styles kämpft mit gesundheitlichen Problemen
Menschen
Konzert von Harry Styles in São Paulo abgesagt
Anne Goscinny verfasst einen Brief an ihren verstorbenen Vater
News
"Das Klimpern der Schlüssel": Brief an René Goscinny
Matt Damon war von seiner Stuntfrau in "Die Odyssee" begeistert
Schlagzeilen
Matt Damon von seiner Stuntfrau in "Die Odyssee" begeistert
Vorerst keine Juwelen mehr ausgestellt
Reisen & Freizeit
Apollo-Galerie im Louvre soll nach Diebstahl wieder öffnen
++ ARCHIVBILD ++ Rapper Danger Dan plant Ersatzkonzert
News
Danger Dans neues Lied: ZDF-Intendant verteidigt Ausladung
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER