Biopic über Snoop Dogg kommt 2027 ins Kino

Der 54-Jährige nahm zu Beginn seiner Musiklaufbahn Songs mit seinem Cousin, dem bekannten Sänger Nate Dogg, auf und wurde schließlich vom Produzenten und Rapper Dr. Dre entdeckt. Snoop Dogg veröffentlichte 1993 sein Debütalbum "Doggystyle" beim Label Death Row Records, das direkt zum Erfolg wurde und heute ein Klassiker ist. Es folgte eine Rapkarriere, in der Snoop Dogg immer wieder neue Charaktere und Images erschuf. Bekannt ist der Rapper auch für seinen exzessiven Cannabis-Konsum.