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Apollo-Galerie im Louvre soll nach Diebstahl wieder öffnen

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Vorerst keine Juwelen mehr ausgestellt
©APA/APA/AFP/CHRISTOPHE DELATTRE
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Neun Monate nach dem spektakulären Juwelen-Diebstahl im Pariser Louvre soll der betroffene Museumsteil nun wieder zu besuchen sein. Die Apollo-Galerie werde am Mittwoch wieder eröffnet, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus informierten Kreisen. Allerdings würden in der Galerie vorerst keine Juwelen mehr ausgestellt.

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Über die Wiedereröffnung hatte zuvor die Zeitung "Le Parisien" berichtet, die auch ein Interview mit Museumsdirektor Christophe Leribault führte. Ihm zufolge wurden die bei dem Diebstahl nicht entwendeten Juwelen aus der Apollo-Galerie an einen sicheren Ort gebracht. "Wir werden für sie in einem anderen Teil des Museums einen sicheren Raum einrichten - einen fensterlosen Tresorraum", kündigte Leribault an. "Das bringt umfangreiche Bauarbeiten mit sich, aber wir müssen den idealen Standort finden. Und die Finanzierung klären."

Bei dem spektakulären Juwelendiebstahl im Oktober 2025 waren vier Männer am hellichten Tage mit Hilfe eines Lastenaufzugs in die Apollo-Galerie im Louvre eingedrungen. Sie erbeuteten einen Teil der französischen Kronjuwelen im Materialwert von 88 Millionen Euro - der ideelle Verlust ist noch größer. Die mutmaßlichen Täter wurden festgenommen, aber die Beute wurde bis heute nicht gefunden.

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