Für die Kinder war es später kaum mehr möglich, ihre deutsche Herkunft zu rekonstruieren. Levensohn erzählt dieses Drama anhand der fiktiven Geschichte von André. Als Johannes in der Pfalz geboren, wird er seiner Mutter weggenommen und wächst bei Adoptiveltern im Burgund auf, später ist er ein erfolgreicher Winzer in Kalifornien. Im Alter will André endlich wissen, wer seine deutsche Mutter ist. Enkelin Maya forscht vor Ort nach und verändert damit ihr Leben und das ihres Großvaters.

Levensohn macht aus dem erschütternden Thema der erzwungenen staatlichen Kindertransfers viel zu wenig. So erscheint es geradezu unglaublich, dass die Franzosen seinerzeit deutsche Kinder aktiv für ihre Bevölkerungspolitik benutzten und dabei nach Aussehen oder Gesundheit selektierten, und das ausgerechnet in einem früheren NS-"Lebensborn".

Mit dem Verein "Lebensborn" wollte Heinrich Himmler die Vermehrung einer aus NS-Sicht wertvollen Bevölkerung fördern, wie das Bundesarchiv informiert: "In den Entbindungs- und Kinderheimen wurden "arische" Schwangere unterstützt, uneheliche Kinder von SS-Vätern geboren und geraubte Kinder "eingedeutscht"."

Dieser Aspekt wird im Roman nur kurz aufgegriffen. Insgesamt verschenkt die Autorin viel zu viel Platz an eine sekundäre Liebesgeschichte und den bedrohten Weinbau in Kalifornien. Da wurde Potenzial vergeben.

(Von Sibylle Peine/dpa)

(S E R V I C E - Melanie Levensohn: "Deutsches Kind", Insel Verlag, 398 Seiten, 24,70 Euro)