"Im Übrigen singe ich die Lieder, die mir gefallen, und lasse mir von keiner Gesinnungspolizei vorschreiben, was ich zu singen habe oder nicht", so Heino, der sich nach eigenen Worten "als Bewahrer deutscher Volkslieder" sieht. Hätte es ihn in dieser Rolle "nicht gegeben, wären Hunderte dieser Lieder seit Jahrzehnten in Vergessenheit geraten, und genau dafür liebt mich mein Publikum seit Jahrzehnten." Auf dpa-Anfrage wollte sich Heino nach Angaben seiner Managers nicht weiter zur Diskussion um seinen neuen Song äußern.

Seit kurzem kann der Song "Erika (Auf der Heide)" gestreamt werden. In der Aufnahme verwendet Heino den Text der ersten Strophe des Marschliedes "Erika" aus dem Dritten Reich von Komponist Herms Niel (1888-1954). "Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein und das heißt Erika", beginnt das Lied. Dem Munzinger-Archiv zufolge wurde Niel, der mit wirklichem Namen Hermann Nielebock hieß, 1933 der Marschlieder-Komponist der NS-Zeit und erhielt den Titel Professor. Nach Kriegsende wurde er demnach als Mitläufer eingestuft. Heinos Management weist jeden Vergleich mit dem alten Lied vehement zurück.

Der "Bild" sagte er auf die Frage, ob er wusste, das "Erika" von Rechtsextremisten genutzt werde: "Woher soll ich das wissen? Ich habe mit dem rechten Milieu nichts zu tun und bewege mich nicht in diesen Kreisen. Für mich ist Erika ein weiblicher Vorname und ein violett blühendes Heidekraut."

Weitere Strophen des Lieds verwendet Heino nicht. Melodie und musikalische Aufbereitung des Heino-Songs unterscheiden sich sehr deutlich von der Aufnahme von 1938. Der jetzt veröffentlichte Song ist ein schneller, tougher Techno-Beat im Stile eines Ballermann-Hits.

Musikwissenschafter Thorsten Hindrichs äußerte trotz des harmlosen Textes und der neuen Melodie Vorbehalte. "Ich sehe es kritisch, mehr oder weniger kommentarlos und ohne jeden Kontext Liedgut oder Propagandamusik aus dem historischen Nationalsozialismus zu übernehmen und umzubauen - und dann gleichzeitig zu sagen: Das wusste ich alles gar nicht, damit habe ich eigentlich überhaupt nichts zu tun", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Hindrichs beschäftigt sich an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz unter anderem mit rechten Musikströmungen. Der Experte wies darauf hin, dass andere neue Versionen von "Erika" schon seit mindestens zehn Jahren im Netz kursieren - erst in Online-Spielen, und seit ein paar Jahren auch als Musik in Videoclips. Das Lied tauche nicht nur in Neonazi-Kanälen auf, sondern auch in harmlosen Tiktok- oder Instagram-Clips, in denen User etwa wandern oder joggen. Heinos Song sei ein weiterer Baustein in der anhaltenden Normalisierung extrem rechter Inhalte, so Hindrichs.