In der Aufnahme verwendet Heino den Text der ersten Strophe des Marschliedes "Erika" aus dem Dritten Reich von Komponist Herms Niel (1888-1954). "Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein und das heißt Erika", beginnt das Lied. Dem Munzinger-Archiv zufolge wurde Niel, der mit wirklichem Namen Hermann Nielebock hieß, 1933 der Marschlieder-Komponist der NS-Zeit und erhielt den Titel Professor. Nach Kriegsende wurde er demnach als Mitläufer eingestuft.

Weitere Strophen des Lieds verwendet Heino nicht. Melodie und musikalische Aufbereitung des Heino-Songs unterscheiden sich sehr deutlich von der Aufnahme von 1938. Der jetzt veröffentlichte Song ist ein schneller, tougher Techno-Beat im Stile eines Ballermann-Hits.

Das Management von Heino wehrt sich gegen jeden Vergleich mit dem Lied aus der Nazi-Zeit. "Der Song ist eine neue Komposition" und habe mit dem Werk von 1938 überhaupt nichts zu tun, sagte Heino-Manager Helmut Werner der Deutschen Presse-Agentur. Es sei ein neues Lied kreiert worden, das bei der Musikverwertungsgesellschaft Gema als eigenständiges Werk angemeldet worden sei, so Werner.

"Erika" sei nun ein Titel, der sich sehr gut als Party-Hit eigne. Der Teaser zum Lied sei auf Instagram binnen elf Stunden eine Million Mal angeklickt und mehr als 100.000 Mal geteilt worden, so Werner.

"Wir lassen uns auch nicht nur im Ansatz ins rechte Eck stellen", sagte der Manager. Heino habe erst unlängst den israelischen Botschafter in Berlin getroffen. Zuletzt hatte der 87-Jährige gegen einen Kreisverband der AfD in Brandenburg erfolgreich geklagt. Der Kreisverband hatte im Wahlkampf behauptet, dass Heino bei der anstehenden Landratswahl am liebsten die AfD wählen würde.