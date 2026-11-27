Der britische Singer-Songwriter Jamie Miller werde zudem seinen Hit "Babydoll" vortragen. Außerdem kommen der Komiker Tedros "Teddy" Teclebrhan, der Zehnkampfweltmeister Leo Neugebauer sowie Heino Ferch und seine in der neuen Dramaserie "Die falsche Tochter" tätige österreichische Schauspielkollegin Lili Epply zu der Sendung in Halle an der Saale. Bereits bekannt war, dass US-Filmstar Dwayne "The Rock" Johnson ("Fast & Furious 8") mit Kevin Hart den Kaulitz-Brüdern die Aufwartung macht.

Der Show-Klassiker kehrt nach einer längeren Pause am 5. Dezember zurück ins Fernsehen. Moderiert wird die Sendung diesmal - und vorerst einmalig - von den beiden Musikern Tom und Bill Kaulitz von der Band Tokio Hotel. Die Brüder hatten durchblicken lassen, dass sie bei der Gästeauswahl ordentlich mitreden werden. "Wir dürfen uns schon unsere Traumshow auch selbst zusammenpacken", hatte Bill Kaulitz erklärt. Die Zwillinge treten die Nachfolge von Thomas Gottschalk an, der das Format zuletzt 2023 moderiert hatte.

Welche Wetten im Detail präsentiert werden, lassen das ZDF und der ORF noch offen. Es gibt aber immerhin erste - etwas blumige - Andeutungen. Ein Mann etwa werde Haien "ordentlich auf den Zahn" fühlen und sich dabei "ganz auf sein Gespür" verlassen.

Auch angekündigt wird ein Kandidat, der "trotz schwerem Gerät eine ruhige Kugel" schiebe und dafür sorge, dass "ein ganz besonderes Gefährt bei 'Wetten, dass..?' auch in dieser Ausgabe nicht" fehlen werde. Für Kenner der Show dürfte das stark nach einer Bagger-Wette klingen. Das Wett-Genre gehört zur Tradition des Formats.