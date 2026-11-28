Im Songtext gehe es um Empathie. Jagger sprach über ein Erlebnis, das ihn dazu inspiriert habe: In der Golfregion beobachtete er Arbeitsmigranten, vermutlich aus Bangladesch, die in der Pause mit ihren Familien telefonierten. "Genauso wie wir mit unseren Kindern sprechen. Auch meine Kinder sind manchmal weit weg, aber ihre Kinder waren definitiv sehr, sehr weit weg." Der Gedanke, dass diese Menschen mit wenig Geld ihre Familie unterstützen, die sie nur am Telefon hören, sei sein erster Impuls für das Lied gewesen.

Die Formulierung "Human Tide" stammt laut Jagger von Stones-Gitarrist Keith Richards. Sie wird bildlich für große Menschenmengen benutzt, lässt sich aber auch poetisch mit "Gezeiten der Menschheit" übersetzen. Er habe beim Schreiben versucht, nicht in den Kitsch abzurutschen, räumte der Musiker ein. Der Song stelle nun eher Fragen, als dass er Antworten gebe. "Vielleicht, weil seine Hoffnungen etwas Utopisches haben. Aber es ist doch nichts dagegen einzuwenden, eine solche Hoffnung zu formulieren, oder?", so der Musiker, der 1968 in einem seiner größte Hits "Sympathy for the Devil" besungen hatte.