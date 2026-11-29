Berühmt geworden ist die Band von der US-Westküste mit ihrer typischen Surfer-Musik in den 1960er-Jahren. Klassiker wie "Good Vibrations", "I Get Around", "Fun, Fun, Fun", "Surfin'" oder "California Girls" sang Love auch noch im Alter live auf der Bühne. Er war als Komponist oder Mitautor an vielen Stücken beteiligt.

Der 1941 in Los Angeles geborene Love verbrachte einen großen Teil seiner Kindheit gemeinsam mit dem zwei Jahre jüngeren Brian Wilson, der als der musikalische Kopf der Beach Boys galt. Zusammen mit Wilsons Brüdern Dennis und Carl sowie seinem Schulfreund Alan Jardine gründeten sie Anfang der 1960er-Jahre die Band. Mit ihren Hits wurden die Beach Boys schnell weltberühmt.

Mit dem im Juni 2025 gestorbenen Brian Wilson kam es aber zunehmend zu Spannungen, die auch vor Gericht ausgetragen wurden. Love warf Wilson vor, dass seine Beiträge bei der Entstehung der Songs nicht ausreichend wertgeschätzt und ausgewiesen worden seien.

Love gab sich aber auch versöhnlich. "Das Wichtigste ist, dass Brian und ich einige spektakuläre Dinge zusammen gemacht haben", sagte er. "Ich habe ein unglaubliches Leben mit einer Menge Triumphen gelebt, meinen Anteil an Herzschmerz und einige ziemlich erstaunliche Erfahrungen."