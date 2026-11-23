"Wie Weihnachten nicht unbedingt eine Nationalität hat", wollte sich der 53-Jährige bei der Produktion seiner Weihnachtslieder nicht auf seine Heimat Irland beschränken. "Ich habe versucht, dieses Gefühl von Weihnachten zu schaffen, ohne mich stilistisch auf eine Richtung festzulegen - Rock 'n' Roll, Jazz, Klischee, Disney, alles war möglich. Am Ende hatten wir ein Album und es passt alles zusammen."

Allerdings hegte der ehemalige Frontman von Reamonn zunächst Bedenken. "Ein Weihnachtsalbum ist schließlich eine Königsklasse, oder? Als ich dann 'Happy Christmas' geschrieben habe, dachte ich, es fühlt sich gut an." Das Lied brachte Garvey bereits in der Vorweihnachtszeit vergangenen Jahres mit großem Erfolg heraus. Bei einer Million Streams am Tag, sei ihm ein Gedanke durch den Kopf gegangen: "Wow, Christmas is a machine."

Da die Songs nicht zu Weihnachten aufgenommen wurden, stellt sich die Frage, wie man sich in entsprechende Stimmung bringt. "Bei den ersten Sessions im März in Schweden war es kalt und es hat viel geschneit", so Garvey. "In Berlin und London sind mehr Songs in Pop-Richtung entstanden, weniger die Weihnachtsglocken- und Schnee-Lieder wie in Schweden. Mir fällt es superleicht, mich in die Weihnachtszeit hineinzuversetzen, weil ich sie so in mir habe."

Schöne Erinnerungen verbindet der Musiker mit sieben Geschwistern mit der Weihnachtszeit seiner Kindheit in Irland. "Wir waren zu zehnt. Das heißt, es war erst mal laut und Chaos. Aber meine Eltern haben sich viel Mühe gegeben, um uns die schönste Zeit zu bereiten. Das versuche ich auch mit meiner Frau für unsere Kinder. In Irland hatten wir nicht immer Schnee. Aber wenn, waren das die absolut besten Weihnachten." Sein schönstes Weihnachtsgeschenk sei ein Parker gewesen. "Im Mods-Look. Alle trugen so was damals. Meine Mutter hat nur immer nein gesagt. Aber zu Weihnachten war der Parker dann da."

Auf seinen Wien-Besuch mit seiner Weihnachtsshow in der Stadthalle (Halle F) freut sich Garvey. "Elf Musiker sollen für die entsprechende Stimmung sorgen. "Wenn du aus dem Konzert gehst, hast du das Gefühl, Weihnachten hat an dem Tag begonnen", verspricht er. "Ich singe viel vom Album, aber auch Klassiker. Weil es um Weihnachten geht, nicht um mich."

Anschließend geht es nach Hause. "Handbremse ziehen, mit der Familie eine schöne Zeit verbringen - nur keine großen Pläne", sagt Garvey. Gefeiert wird aber auch - mit Freunden unterschiedlicher Nationalität. Daher kommen traditionelle Speisen unterschiedlicher Länder auf den Tisch. Garvey steuert Truthahn und Schinken bei - wie es sich zu Irland gehört. "Turkey and Ham, that's it. You can't top it. Vor allem, wenn das meine Mutter zubereitet, dann sitzt du am besten Platz", lacht er.

(Das Gespräch führte Wolfgang Hauptmann/APA)

(S E R V I C E - www.reagarvey.com )