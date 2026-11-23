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Vom Gatsch auf den größten Metalfestivals des Planeten ins Sydney Opera House: Die Metalcore-Größe Parkway Drive gab in Australien ihre bisher ambitionierteste Show - samt Sinfonieorchester und einer Portion Verletzlichkeit. "Parkway Drive - Home" bewegt sich zwischen Konzertfilm und Dokumentation, wartet mit Hits der fünfköpfigen Dampflok in neuem Gewand und Interviews mit den Bandmitgliedern auf. Auch mehrere Fans werden beleuchtet. Ab Donnerstag im Kino.

von APA