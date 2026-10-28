Pitbull als dritter Headliner beim Frequency Festival

Am ersten Tag (Donnerstag) treten außer Pitbull noch Bibiza, SSIO, Mark Forster, Vengaboys, Sub Focus, Blumengarten, Greeen, Mathea und Mariybu auf. Am Freitag folgen Cro, Dominic Fike, Finch, Giant Rooks, Lafee, Ivo Martin, Eli Preiss, Ok.Danke.Tschüss sowie Benno und auf der Electronic Green Stage Brutalismus3000 sowie DJ Gigola. Für Samstag sind AnnenMayKantereit, Tokio Hotel, Pashanim, Taio Cruz, Jaden, Juju, Amistat, Sosa La M, Livingston, Apsilon, Vicky, Ezhel, Marten und Karl angesagt.

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