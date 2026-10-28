ABO

Pitbull als dritter Headliner beim Frequency Festival

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Das Frequency findet kommendes Jahr vom 19. bis 21. August statt
©APA, FLORIAN WIESER
Mit Pitbull wurde am Mittwoch der dritte Headliner für das Frequency Festival vom 19. bis 21. August 2027 in St. Pölten zugleich mit der Tageseinteilung angekündigt. Ab sofort sind neben Festivalpässen (bis Freitag noch in der aktuellen Preisklasse) Tageskarten erhältlich, teilte der Veranstalter mit.

von

News auf Google bevorzugen

Am ersten Tag (Donnerstag) treten außer Pitbull noch Bibiza, SSIO, Mark Forster, Vengaboys, Sub Focus, Blumengarten, Greeen, Mathea und Mariybu auf. Am Freitag folgen Cro, Dominic Fike, Finch, Giant Rooks, Lafee, Ivo Martin, Eli Preiss, Ok.Danke.Tschüss sowie Benno und auf der Electronic Green Stage Brutalismus3000 sowie DJ Gigola. Für Samstag sind AnnenMayKantereit, Tokio Hotel, Pashanim, Taio Cruz, Jaden, Juju, Amistat, Sosa La M, Livingston, Apsilon, Vicky, Ezhel, Marten und Karl angesagt.

(S E R V I C E - https://www.frequency.at )

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Foto des Theaters im Schloss Esterházy in Totis mit Klimts Notizen
Technik
Bisher unbekannte Werkfotografien als Schenkung an Klimt-Foundation
Konstantin Gropper alias Get Well Soon testete die KI
News
Geisterbeschwörung: Get Well Soon mit Album ohne KI über KI
Langeweile im Museum von Forschenden untersucht
Technik
Museen sind weniger langweilig als gedacht
Der Tilisunasee mit Weißplatte im Hintergrund
Reisen & Freizeit
Tilisuna sicherte Vorarlberg "9 Plätze 9 Schätze"-Sieg
Technik
Neues Besucherzentrum beim Schandorfer Hügelgräberfeld im Burgenland
Wissenschafter analysieren wandlungsfähigen hiesigen Wortgebrauch
Technik
Weniger Pofeln, mehr Rauchen - Austro-Sprachvielfalt schwindet leicht
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER