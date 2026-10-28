Pitbull als dritter Headliner beim Frequency Festival

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Mit Pitbull wurde am Mittwoch der dritte Headliner für das Frequency Festival vom 19. bis 21. August 2027 in St. Pölten zugleich mit der Tageseinteilung angekündigt. Ab sofort sind neben Festivalpässen (bis Freitag noch in der aktuellen Preisklasse) Tageskarten erhältlich, teilte der Veranstalter mit.
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Am ersten Tag (Donnerstag) treten außer Pitbull noch Bibiza, SSIO, Mark Forster, Vengaboys, Sub Focus, Blumengarten, Greeen, Mathea und Mariybu auf. Am Freitag folgen Cro, Dominic Fike, Finch, Giant Rooks, Lafee, Ivo Martin, Eli Preiss, Ok.Danke.Tschüss sowie Benno und auf der Electronic Green Stage Brutalismus3000 sowie DJ Gigola. Für Samstag sind AnnenMayKantereit, Tokio Hotel, Pashanim, Taio Cruz, Jaden, Juju, Amistat, Sosa La M, Livingston, Apsilon, Vicky, Ezhel, Marten und Karl angesagt.
(S E R V I C E - https://www.frequency.at )