Tilisuna sicherte Vorarlberg "9 Plätze 9 Schätze"-Sieg

Die Steiermark hält als Verfolger bei drei Triumphen und landete zum mittlerweile neunten Mal auch am Stockerl. Niederösterreich reitet gewissermaßen auch auf der Erfolgswelle, ging der Sieg doch erst im Vorjahr an die Mariazellerbahn und schnitt die Rax-Seilbahn nun auch zur Zufriedenheit des Bundeslandes ab.

Noch ohne Sieg und Stockerlplatz sind die Bundesländer Wien und Burgenland, die heuer mit dem Türkenschanzpark und der Brücke von Andau ins Rennen um den schönsten Platz des Landes gegangen sind. Weitere Finalisten waren der Griffner Schlossberg (Kärnten), die Hutterer Böden (Oberösterreich), die Friedenskirche Hochgründeck (Salzburg) sowie die Festung Kufstein (Tirol). Auch diesmal war das Format ein Erfolg: Durchschnittlich waren laut ORF-Angaben 956.000 Seherinnen und Seher live dabei, was einem Marktanteil von 39 Prozent entspricht.

(S E R V I C E - https://www.mein.orf.at/9plaetze/ )