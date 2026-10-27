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Tilisuna sicherte Vorarlberg "9 Plätze 9 Schätze"-Sieg

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Der Tilisunasee mit Weißplatte im Hintergrund
©Hanno Thurnher, ORF, APA
Die Tilisuna hat Vorarlberg den Sieg in der ORF-Show "9 Plätze 9 Schätze" beschert. Sie setzte sich am Montagabend bei Jury und Publikum gegen u.a. die Riegersburg in der Steiermark, die den zweiten Platz belegte, und die Rax-Seilbahn in Niederösterreich, die Bronze erzielte, durch. "Schon wieder", stellte Moderatorin Barbara Karlich angesichts des abermaligen Sieges von Vorarlberg fest. Das Bundesland ganz im Westen hält bei nun fünf Erfolgen nach 13 Ausgaben.

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Die Steiermark hält als Verfolger bei drei Triumphen und landete zum mittlerweile neunten Mal auch am Stockerl. Niederösterreich reitet gewissermaßen auch auf der Erfolgswelle, ging der Sieg doch erst im Vorjahr an die Mariazellerbahn und schnitt die Rax-Seilbahn nun auch zur Zufriedenheit des Bundeslandes ab.

Noch ohne Sieg und Stockerlplatz sind die Bundesländer Wien und Burgenland, die heuer mit dem Türkenschanzpark und der Brücke von Andau ins Rennen um den schönsten Platz des Landes gegangen sind. Weitere Finalisten waren der Griffner Schlossberg (Kärnten), die Hutterer Böden (Oberösterreich), die Friedenskirche Hochgründeck (Salzburg) sowie die Festung Kufstein (Tirol). Auch diesmal war das Format ein Erfolg: Durchschnittlich waren laut ORF-Angaben 956.000 Seherinnen und Seher live dabei, was einem Marktanteil von 39 Prozent entspricht.

(S E R V I C E - https://www.mein.orf.at/9plaetze/ )

BREGENZ - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/ORF/Hanno Thurnher/Hanno Thurnher

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