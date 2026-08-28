ABO

Paulus Hochgatterer stellte seinen neuen Roman vor

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Paulus Hochgatterer las beim Festival-Finale der "O-Töne"
©APA/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS STEINMAURER
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Die 23. Ausgabe des Literaturfestivals O-Töne ist am Donnerstag zu Ende gegangen. Mehrere hundert Menschen verfolgten bei noch immer hochsommerlichen Temperaturen am Abend vor der Sommerbühne im Haupthof des Wiener Museumsquartiers Lesungen von Marlen Mairhofer aus ihrem Debütroman "Alice" und von Paulus Hochgatterer, der aus dem zweiten und dritten Kapitel seines neuen Romans "Mio und die Unsterblichkeit" las.

von

News auf Google bevorzugen

Moderator Klaus Kastberger betonte seine große Wiedersehensfreude, hatte Hochgatterer doch seit "FLIEGE FORT, FLIEGE fort" (2019) keinen weiteren Roman mehr veröffentlicht. Die Antwort auf seine Frage, woran das liege, leitete der Autor mit dem Bekenntnis "Da müssen wir über das Alter reden" ein. Er sei "mit ganz viel Lust" Leiter der klinischen Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Tulln wie auch Autor gewesen - zwei Tätigkeiten, die zu verbinden ihm zunehmend schwerer gefallen seien. Mit Erreichen des Pensionsalters könne er sich nun wieder mehr auf das Schreiben konzentrieren.

Dass er dabei aus einem reichen klinischen Erfahrungsschatz schöpft, wird auch in "Mio und die Unsterblichkeit" klar. Seinen Protagonisten Ingemar, ein 16-Jähriger mit spinaler Muskelatrophie und schlechter Prognose, habe er zwar nicht einem konkreten Vorbild nachgebildet, aber "mit Personen in der Manier der Hauptperson bin ich tatsächlich immer wieder zusammengetroffen", sagte Hochgatterer. Gerade junge Menschen agierten im Umgang mit ihrer Krankheit oft souverän und klug und dramatisierten diese nicht zusätzlich. Dass Themen wie Tod oder Unsterblichkeit, die Ingemar etwa bei regelmäßigen Besuchen eines alten Mannes bespricht, präsenter sein als bei anderen Jugendlichen, sei "naheliegend".

Im übrigen überraschte der 65-Jährige mit der Ansage, der dreibändige Sammelband des 1985 bis 1995 erschienenen Comics "Calvin und Hobbes" sei das beste therapeutische Lehrbuch, das er kenne. Er bedaure sehr, dass der US-Zeichner Bill Watterson, dessen Zitat "Wenn Vögel rülpsen, schmeckt das garantiert nach Insekten" er seinem Buch neben Montaignes "Ich will, dass der Tod mich beim Kohlpflanzen antreffe" vorangestellt hat, sich weitgehend zurückgezogen habe.

Hobbes ist ein großer Stofftiger, der in Calvins Fantasie ihn als sein sprechender Freund durchs Leben begleitet. Mio, Namensgeber von Hochgatterers Buch, heißt eigentlich "Maid Marian" (nach einer Figur aus "Robin Hood") und ist eine junge schwarze Katze, deren Berührungen Ingemar gut tun, mitunter aber auch tiefe Kratzer hinterlassen. Katzen seien in seinem eigenen Leben seit langem sehr präsent, sagte der Autor, outete sich als "Katzenmensch" und begründete Mios Bedeutung für Ingemar so: "Eine Katze mit ihren sprichwörtlichen sieben Leben spielt für jemanden, der nur ein halbes Leben zur Verfügung hat, natürlich eine wichtige Rolle."

(S E R V I C E - Paulus Hochgatterer: "Mio und die Unsterblichkeit", Zsolnay Verlag, 144 Seiten, 23,70 Euro)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Zweibändige Dokumentation von Handkes Balkanreisen
News
Mit Peter Handke "Durch Jugoslawien im roten Peugeot"
Paulus Hochgatterer stellt sein neues Buch vor
News
Paulus Hochgatterer stellt seinen neuen Roman vor
Längst ist Clara über alle Berge: In der Stadt wartet ihr Traum
News
"La Hija Cóndor": Das Stadtleben ruft
Theodora Angelina erscheint täglich mit ihrem Gemahl auf der Ankeruhr
Technik
Byzanz: Die Macht der Kaiserinnen als Vorbild für die Eliten
Roman nach einer historischen Figur
News
Partisanin und Museumsdirektorin: Aleš Štegers Roman "Feuer"
Runder Geburtstag für Edek Bartz
News
Von Sinatra bis Falco: Pop-Mastermind Edek Bartz wird 80
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER